Discipolii Școlii Sportive Orășenești Ungheni se bucură de noi succese. De această dată jucătorii de tenis de masă Maxim Iurii și Nichita Mandatari au adus medalia de bronz tocmai de la Bălți. Cinci ungheneni au luat parte la Campionatul Republicii Moldova la tenis de masă, care s-a desfășurat acolo în perioada 9-10 septembrie, toți la categoria de vârstă născuți în 2006 și mai mici.

Potrivit antrenorului, Vasile Adam, din cei 50 de participanți, unghenenii au reușit să ajungă în marea finală, cucerind medalia de bronz în echipă. Jucătorii au avut o prestație bună, demonstrându-și talentul și îndemânarea la acest tip de sport. Menționăm că cei doi fruntași, care au adus bronzul în Ungheni, sunt elevi de la liceele „A. Pușkin” și „M. Eminescu”. Gabriel Didu (LT „I. Creangă”) a fost menționat drept cel mai mic participant, fiind născut în 2009. Ceilalți doi jucători – Felicia Crețu de la LT „A. Pușkin” și Timur Voicu de la Școala Primară „Sp. Vangheli” – s-au întors acasă cu diplome și laude, cu promisiunea că pe viitor vor fi mai buni.

După cum ne-a precizat și directorul școlii, Valentin Baran, în ultimii ani jucătorii la tenisul de masă dețin performanțe din ce în ce mai bune. Dânsul ne-a specificat că în grupa mică (anul de naștere 2006 și mai mici) sunt 30 de copii, iar în cealaltă grupă – 18 copii cu vârste mai mari. Cei mici au reușit anul acesta să aducă locul III de la campionatul republican, iar cei mari – de la Campionatul Internațional din Bulgaria. Aceste performanțe denotă munca și devotamentul copiilor, a mai accentuat directorul.

