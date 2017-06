Tentativă de contrabandă cu bijuterii la vama Sculeni



Un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 40 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, după ce în valiza acestuia vameșii au depistat 987 de articole de giuvaergie și părți componente pentru acestea, fabricate din aur și argint, majoritatea fiind incrustate cu pietre de diverse forme și dimensiuni. De asemenea, au fost depistate și câteva seturi care conțineau pietre prețioase și semiprețioase în cantitate totală de 287 de unități. Tentativa de contrabandă a fost prevenită de vameșii de la Sculeni, care, acționând în baza analizei de risc, au redirecționat pe coridorul roșu de control un autoturism înmatriculat în Germania, la bordul căruia se aflau doi conaționali. Bunurile au fost găsite în valiza pasagerului, fiind camuflate printre obiectele de uz personal. Pe cazul dat a fost inițiat un dosar penal conform art. 248 alin. (5) lit. b,d) al CP al RM ”Contrabanda”, care prevede pedeapsă sub formă de privațiune de libertate de la 3 la 10 ani. Conducerea urmăririi penale este exercitată de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

