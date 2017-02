Tentativă de contrabandă la Sculeni



O locuitor al orașului Ungheni, în vârstă de 24 de ani, a încercat să scoată ilegal din țară 6480 de țigarete cu mărcile „Winston” și „Plugarul”. Bunurile erau ascunse în rezervorul de combustibil al autoturismului de model „Ford Galaxy”. Cazul a fost înregistrat la Postul vamal Sculeni, iar produsele din tutungerie au fost depistate de patrupedul Charlie. Potrivit responsabililor din cadrul Serviciului Vamal din Moldova, loturile de țigarete au fost confiscate. Contravenientul riscă amendă în sumă de 3 000 de lei.

