Țigarete depistate în rezervorul unui autocamion



Angajații postului vamal Sculeni, asistați de câinele de serviciu, au prevenit scoaterea din țară a 14600 de țigarete nedeclarate, destinate comercializării ilicite în spațiul comunitar. Bunurile au fost depistate în rezervorul unui autocamion, condus de către un locuitor al mun. Bălți, în vârstă de 31 ani.

De asemenea, în momentul extragerii produselor de tutungerie din rezervor, s-a stabilit că acestea erau prelucrate cu piper negru în scopul camuflării mirosului care ar fi putut fi semnalat de patrupezii vămii.

Țigaretele au fost ridicate în vederea confiscării, iar contravenientul riscă achitarea unui amenzi de până la 4 500 lei, fiind totodată, sesizată compania de transport în cadrul căreia activează.

