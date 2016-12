Țigarete nedeclarate, confiscate de inspectorii vamali



Vameșii de la Sculeni au prevenit tentativa de scoatere ilegală din țară a 19 800 de țigarete, tăinuite de la controlul vamal. Produsele de tutungerie, marcate cu timbre de acciz ale Republicii Moldova, urmau a fi comercializate în spațiul comunitar.

Cazul a fost înregistrat la Sculeni, unde vameșii, cu ajutorul patrupedului Charlie, au găsit 19 800 de țigarete marca ”Kent” nedeclarate organului vamal. Produsele din tutun erau disimulate în pereții laterali ai compartimentului marfar al unui microbuz, condus de către un conațional, de 28 de ani.

În cazul dat, autoritatea vamală a dispus ridicarea bunurilor în vederea confiscării, iar conaționalul riscă achitarea amenzii a 3 000 de lei, conform prevederilor art. 287 alin. (10) CC al RM.

