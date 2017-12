Tineri în culisele poliției



Trei tineri din Ungheni au participat recent la cea de-a doua etapă a campaniei „Din culisele poliției”. Acțiunea a fost organizată de Inspectoratul General al Poliţie și a fost desfășurată la tabăra „Prietenia” din satul Coșnița, raionul Dubăsari. Adolescenții Grigore Pavel din Unțești, Ion Straticiuc din Sculeni și Alexandru Vișivan din Pârlița, alături de 97 de tineri din alte raioane, au participat la diverse exerciții pe care le întreprind polițiștii în munca lor de zi cu zi. Participanții au tras din armă, au aflat cum sunt descoperite crimele și au discutat cu polițiștii. De asemenea, tinerii au mers în vizită la Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger” și i-au urmărit pe mascați cum intervin în cazuri speciale.

În urma celor două zile de experiențe de neuitat pentru tinerii participanți a fost atins scopul campaniei de a informa corect tânăra generație despre activitatea poliției. Astfel, unul din cei trei ungheneni, Grigore Pavel, s-a hotărât să îmbrățișeze această profesie pe viitor. Prin urmare, șeful Inspectoratului de Poliție Ungheni, Igor Vrănescu, a anunțat, joi, 7 decembrie, în cadrul unei întruniri, la care au fost invitați conducerea raionului, primarii, managerii instituțiilor de învățământ, inclusiv participanții campaniei, că tânărul urmează să susțină un control medical și testele de rigoare, după care va putea deveni angajat al inspectoratului.

Emoționat, dar în același timp mulțumit de decizia luată, Grigore a împărtășit tuturor celor prezenți experiențele trăite în cadrul campaniei. „Am avut parte de instruiri, am avut posibilitatea de a patrula prin orașul Chișinău, am fost la Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare și la Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger”. Am rămas surprins de cele văzute și impresionat de munca pe care o depun polițiștii, pentru ca noi să fim în siguranță. Nu m-am gândit niciodată serios la această profesie, acum însă îmi doresc cu ardoare să devin un bun apărător al ordinii publice”, a remarcat tânărul.

Nici ceilalți doi participanți nu s-au lăsat mai prejos, atât Alexandru, cât și Ion au promis că îndată ce vor finaliza liceul și colegiul, vor opta pentru Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” din capitală.

Spre sfârșitul evenimentului cei trei participanți au fost distinși cu diploma Inspectoratului de Poliție Ungheni în semn de recunoștință, pentru implicarea activă, precum și pentru disponibilitatea de cooperare.

Lilia Covaliov, ofițer de presă, anunță că astfel de campanii se vor mai desfășura și în continuare, încât tinerii să fie familiarizați cu această profesie și să trezească în rândul noii generații dorința de a îmbrățișa profesia respectivă. Iar șeful inspectoratului, Igor Vrănescu, a mai menționat că la momentul actual în cadrul instituției sunt 16 funcții vacante în toate subdiviziunile.

