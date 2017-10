Tinerii ajută bătrânii singuratici



FRĂSINEȘTI. O inițiativă frumoasă a stârnit admirația tuturor locuitorilor satului în ajunul unei mari sărbători. Este vorba despre trei adolescenți, membri ai Asociației Tinerilor Ortodocși din Moldova. Din propria lor inițiativă și susținuți de șeful filialei locale a asociației, Maxim Ursu, au reușit să aducă un zâmbet pe fața unui bătrânel singuratic. Copiii au dat o mână de ajutor în gospodăria acestuia chiar în ajunul sărbătorii Nașterea Maicii Domnului. ”Am lucrat cu dăruire fără a întâmpina mari dificulțăți, iar lucrul în echipă ne-a adus rezultate frumoase și neașteptate”, a împărtășit Maxim. A doua zi, chiar de hramul satului, tinerii voluntari au decis să-i mai facă o surpriză bătrânului. Continuând activitatea, ei au bătut din nou la poartă.

De această dată voluntarii au venit cu feluri de bucate pentru a se bucura și dânsul de magia hramului satului. Masa pregătită de copii l-a emoționat până la lacrimi. Surprins de gestul voluntarilor, acesta le-a dorit ca cele făcute de ei niciodată să nu fie uitate și Dumnezeu le va întoarce îndoit. Atât copiii cât și bâtrânelul singuratic, care de mulți ani nu mai avusese o masă de sărbătoare, au râmas mulțumiți.

După cum a remarcat Maxim, acești tineri plini de credință, curaj și entuziasm prin aceasta activitate au dorit să dea exemplu de milostenie și dragoste și, fiind plini de energie, așteaptă cu nerăbdare să mai facă și alte activități de voluntariat prin care să dea dovadă de dragoste față de aproapele său.

