Deși se tot vehiculează că Moldova a rămas fără oameni, că mediul de afaceri nu e atât de atractiv, tinerii din Ungheni demonstrează viceversa. Vorbim despre Roman Bucatca și soții Denis și Cristina Tanașciuc. Ultimii ani ei au dezvoltat servicii care în oraș lipseau. Dacă familia Tanașciuc a investit într-un local unde sunt servite dulciuri pregătite după o rețetă specială, adusă din Italia, atunci Roman Bucatca propune unghenenilor să îi ajute la curățenia la domiciliu, în oficii. Ambele afaceri au fost menționate în cadrul concursului raional „Businessmanul anului 2016”. „Nu trebuie să fii doar businessman” Roman Bucatca, în vârstă de 30 de ani, este unghenean get-beget. Nu a fost peste hotare ca să își adune bani pentru investiție. A demonstrat că și aici, la noi în țară, dacă ai un scop bine determinat, găsești și modalitatea de a-l realiza. „Am făcut totul cu forțele proprii. Nu am avut susținere financiară de la nicio companie, nu am primit moștenire. Moral, m-a ajutat familia”, mărturisește Roman.

Înainte de a se avânta în business, a studiat piața din Ungheni, s-a interesat ce fel de echipamente și produse chimice profesionale are nevoie, cu ce companii poate să interacționeze care să îi ofere și consultanța necesară. Investiția de start a fost de vreo 5000 de euro.

După părerea dânsului, serviciile de cleaning (din limba engleză – curățenie) la domiciliu lipseau în Ungheni. La început a întâmpinat dificultăți. Eventualii clienți priveau sceptic serviciile pe care le propunea. „Cum să îți intre cineva în casă și să îți facă curățenie? Vecinii vor crede că nu sunt gospodar. Însă după ce cheamă echipa noastră, rămân mulțumiți. E nevoie de timp ca moldovenii să înțeleagă că și curățenia la domiciliu poate fi îndeplinită profesionist”, consideră interlocutorul.

Are doi angajați, dar îl vezi spălând geamurile chiar pe șef. Pe viitor tânărul planifică să își lărgească spectrul de servicii în domeniul pe care l-a îmbrățișat, dar și numărul de clienți, inclusiv companii și oficii.

Roman consideră că nu e suficient să fii orientat doar spre câștig, dar și să te implici în viața localității. Odată cu lansarea afacerii, la începutul lui februarie curent, el a devenit președintele JCI (Junior Chamber International) Ungheni. Împreună cu alți antreprenori tineri din JCI au organizat un turneu de minifotbal la care s-au colectat 30.000 de lei pentru reabilitarea parcului central. Afacere dulce Cristina Tanașciuc are 25 de ani, iar soțul ei, Denis, 26. Ambii locuiesc în Ungheni și de mai mult de un an invită amatorii de dulciuri la o mică patiserie din centrul orașului. Dulciurile preparate de ei îți lasă un gust neobișnuit de ceva bun. Ce preparate secrete adaugă oare? „Folosim doar produse naturale”, ne asigură soții Tanașciuc. De aici și prețul dulciurilor, care e și el „dulcișor”. Dar Denis ne liniștește: „Un produs de bună calitate nu poate să coste puțin”.

Chiar și rețetele prăjiturilor sunt inedite. Acestea au fost inspirate din cele ale italienilor și propuse de către mama lui Denis. „Mama lucrează la o patiserie în Italia și ne-a dat ideea ca să deschidem una și la Ungheni. Ea ne-a divulgat secretul acestor prăjituri”, povestesc soții.

După nuntă, banii pe care i-au adunat i-au cheltuit în afacere. Desigur, investiția a fost susținută și de „mama din Italia”, iar decorul patiseriei a rămas pe seama Cristinei, care e designer interior. Tot ea, la început, a fost cea care pregătea dulciurile. Acum au angajați în echipă.

Soții cu afacerea dulce spun că într-o activitate economică nu e destul să ai doar banii pentru investiție. Ideea de business, îmbinată cu produsele calitative pe care le propui clienților, te promovează și îți aduc succes.

