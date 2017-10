Tinerii ungheneni solidari cu semenii lor



Miss și mister pentru o cauză nobilă. Tinerii ungheneni și-au ales cei mai frumoși și solidari tineri – Paula Axan și Nichita Voloșciuc – în cadrul evenimentului „Iri’s Night Party”, organizat în premieră în municipiul Ungheni de grupul de voluntari recent constituit – „The City’s Hope”. Evenimentul s-a desfășurat la unul dintre restaurante și a avut un scop caritabil. Sergiu Lari, liderul grupului, ne-a spus că fondurile colectate vor merge la Centrul de zi pentru copii și tineri cu nevoi speciale „Casa pentru Toți”. „Ne dorim să le facem ziua mai frumoasă acestor copii și tineri și vrem ca ei să știe că fac parte din comunitate”, mai menționează Sergiu.

Voluntarii au colectat 2000 lei în urma vânzării biletelor. Paula Axan, Miss Party Ungheni, ne-a relatat despre eveniment că a fost unul de succes, vesel și plin de zâmbete. Toți care au fost prezenți s-au simțit de minune, unele probe au fost foarte interesante. Ea menționează în continuare: „Au fost două probe, una dintre care cu denumirea de scaune muzicale, la care am rămas două fete și doi băieți, printre care eram eu cu Nichita – câștigătorii. În cadrul celeilalte probe trebuia de mâncat o ceapă întreagă, iar cine termina primul – câștiga. M-am bucurat că am câștigat titlul de Miss Party. Am avut multe emoții, deoarece am câștigat pentru prima dată un asemenea concurs”. Evenimentul se înscrie în calendarul jubiliar „Ungheni – 555 de ani”.

O rază de lumină pentru semenii lor. Alți tineri și altă inițiativă. Patru tineri din Ungheni, membri ai Grupului de inițiativă „Fii rază de lumină”, au colectat resurse financiare, în scopul unei acțiuni de caritate pentru o tânără de 24 de ani și un băiețel de 6 ani, care au nevoie permanentă de scutece. Ambii beneficiari ai acțiunii de caritate sunt de la același centru „Casa pentru Toți”.

Pentru ceilalți beneficiari ai acestei instituții tinerii voluntari au desfășurat și un master-class în arta olăritului. Materia primă a fost donată de SA „Ceramica-Ungheni”. Iar Mihaela Prepeliță, una dintre voluntare, ne spune că au mers cu un demers și la biblioteca pentru copii de a face o donație de carte pentru cei de la centrul respectiv și au avut succes. Eugenia Baroncea, șefa bibliotecii, le-a fost alături. Contactată de noi pentru a ne spune câte cărți și de ce au dat curs apelului tinerilor voluntari, Eugenia Baroncea a menționat că au donat cu drag acele 41 de cărți, fiindcă doresc ca acești copii și tineri să se simtă parte din societate.

Ambele grupuri de voluntari sunt constituite ca urmare a Școlii de Vară „Wave Week Moldova”.

