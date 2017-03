Toate drumurile duc spre satul Negurenii Vechi



Locuitorii satului Negurenii Vechi au chemat „Unghiul” în localitate ca să vorbim despre drumuri, acțiune care face parte din campania de informare „Drumuri bune: oriunde”, inițiată de echipa redacțională în parteneriat cu Asociația Presei Independente.

Sala de ședințe a Primăriei comunei Negurenii Vechi a fost plină cu oameni, care au venit să discute despre reparația unei porțiuni de drum ce duce spre biserică. Inițiativa îi aparține lui Profir Pancu, directorul gimnaziului și al grădiniței din localitate și consilier comunal, care ne-a invitat să venim în sat. Alături de cetățeni era primarul comunei, Ion Rabacu, iar noi, cei de la ziar, am venit împreună cu Valentin Popov, specialist în Secția construcții din cadrul Consiliului Raional Ungheni. Potrivit lui Profir Pancu, decizia de a repara această porțiune de drum aparține și consilierilor comunali, iar pentru ca proiectul să aibă o finalitate pozitivă, desigur, e nevoie nu doar de implicarea autorităților locale, dar și a celor raionale, a comunității. Iar ca să obțină toate acestea s-au gândit că ajutorul nostru, al ziariștilor, ar fi binevenit. Anterior s-a încercat de a obține susținerea Consiliului Raional, înaintând și un demers prin care se solicita suma de 100 de mii de lei. Of-ul lor nu a fost auzit, pentru că au primit aviz negativ. Dar locuitorii de aici speră, însă, că după această întâlnire și publicația în ziar, totuși, consilierii raionali le vor oferi susținerea necesară. Profir Pancu a remarcat: „Facem diferite drumuri, ca toate, până la urmă, să ducă la biserică sau cimitir”. Cât costă un drum în variantă albă Dacă va fi pus în aplicare noul mecanism de distribuire a banilor din Fondul Rutier pentru întreținerea drumurilor, pe contul Primăriei Negurenii Vechi ar urma să ajungă circa 200 de mii de lei.

În raionul Ungheni sunt 74 de sate, 267 de kilometri de drumuri de acces și 8 milioane de lei. Aceste date ni le-a oferit Valentin Popov. Adică, anul trecut, din Fondul Rutier, raionului i s-a alocat anume această sumă de bani pentru reparația și întreținerea drumurilor aflate în gestiunea Consiliului Raional. „Conform noii metodologii, aprobate de Guvern, care va intra în vigoare după ce va fi publicată în Monitorul Oficial, primăriile raionului vor primi în jur de 12 milioane de lei pentru drumurile din intravilan. E o cifră încă neoficială, însă veți beneficia de toată susținerea noastră ce ține de întocmirea devizului de cheltuieli, cât și de suport informațional”, a fost mesajul specialistului către cetățenii satului.

De ce sumă totuși este nevoie pentru ca în Negurenii Vechi să fie reparat drumul mult râvnit?

Din spusele lui Popov, 1 metru pătrat de drum în variantă albă cu grosimea de 15 centimetri după tasare, fără construcții hidrotehnice și poduri costă în jur de 130 lei.

Dânsul le-a sugerat consilierilor comunali să înainteze încă o dată demersul către Consiliul Raional.

Potrivit primarului Ion Rabacu, în anii precedenți comuna a beneficiat de susținerea autorităților raionale. În anul trecut au fost reparate câteva porțiuni de drum în satele Zăzulenii Vechi și Coșeni, iar în 2015 – drumul de la intrarea în comună. Dânsul speră că și de data aceasta vor avea suportul necesar din partea autorităților raionale. Decizia le aparține locuitorilor Pe unde să fie direc-ționat drumul și care va fi contribuția cetățenilor – acestea au fost subiectele care au stârnit discuții aprinse între locuitorii satului. Potrivit lui Profir Pancu, oamenii ar trebuie să aleagă una din cele trei variante pe care le-au examinat. Cel mai scurt drum, desigur, va necesita și o sumă mult mai mică de bani, în schimb, dacă vor alege să construiască cea mai lungă porțiune, de circa 1,5 kilometri, atunci impactul va fi cu mult mai mare. Majoritatea cetățenilor și-ar dori să fie reparat anume acest traseu.

Parohul bisericii „Sf. Treime”, părintele Dumitru, i-a încurajat pe cetățeni să fie uniți și să contribuie la reparația drumului, căci nu se face pentru primar, consilieri, dar pentru întreaga comunitate.

Importanța și necesitatea construcției unui drum de acces către biserică și anume a traseului mai lung a fost destul de bine argumentată de către Zinaida Carauș, directoarea-adjunctă a gimnaziului. „Consider că trebuie să ne unim forțele și să reparăm acest traseu, chiar dacă pe lângă casa mea drumul nu va trece, totuși, din partea respectivă a satului vin spre școală foarte mulți copii. Anume ei frământă cel mai mult glodul, deci o facem pentru ei, dacă spunem că ne gândim la viitorul nostru. Vom contribui cu toții, nu doar cei care locuiesc în această zonă. Am construit și case, am sădit și copaci, am săpat și fântâni, de ce să nu construim și un drum public”, a menționat directoarea adjunctă.

Până la urmă discuțiile au avut o finalitate pozitivă: a fost format grupul de lucru, care se va ocupa de colectarea contribuției cetățenilor. Din start, s-a decis ca fiecare familie să ofere câte 1000 de lei.

„În primăvara acestui an avem un scop comun: să construim un drum de acces către biserica din localitate, care va face legătura și cu drumul central. Va fi o mândrie a tuturor, căci la biserică toți doresc să fie ctitori, de ce atunci să nu fiți ctitori și ai drumului ce duce spre biserică”, a fost mesajul de încheiere al primarului. Cum să ne aliniem la orașele înfrățite Nu putem construi drumuri, așa cum făceau romanii cu 5 straturi de material, cu toate că „ne tragem de la Râm”, vorba cronicarului. După intervenția celor din est, ne-au bulversat atât gândurile, cât și faptele. Avem ceea ce nu avem, din păcate, gândire de viitor.

Revenind la Ungheniul de astăzi, apoi aici s-au produs anumite schimbări în plan de construcție și amenajare. S-au reparat grădinițe, școli, străzi, după tehnologii contemporane, bineînțeles, din banii europenilor, dar și ai României. Adică, suportul financiar tot de acolo vine, de unde ne tragem…

Mai concret am să descriu în continuare situația de pe strada Grigore Ureche, de lângă parcul central. Este o zonă destul de aglomerată, din punct de vedre pietonal. Orășenii, oaspeții localității, în zilele de odihnă sau de sărbători, vin în parc pentru a se odihni în sânul naturii. Tot pe această stradă se află și Mănăstirea „Sf. Gheorghe”, care este vizitată zilnic de enoriașii din localitate, dar și din satele învecinate. Strada se află într-o stare deplorabilă: cu multe găuri, iar după topirea zăpezii sunt pline cu apă. În plus, strada nici nu este iluminată, iar trotuarele abia de le mai vezi.

E frumos când enoriașii vin la mănăstire pe jos, fără automobil până la poarta lăcașului. De cele mai multe ori strada devine impracticabilă, căci mașinile inundă nu doar strada, dar și trotuarul. Unii șoferi îndrăzneți parchează chiar în fața unui bloc din preajmă, încât se creează o atmosferă insuportabilă pentru locatari, în special pentru copii. Ideal ar fi ca strada Grigore Ureche să devină pietonală, după exemplul altor orașe înfrățite cu Ungheniul. De la început ar fi bine dacă circulația automobilelor ar fi reglementată de unele semne speciale. Ce spun autoritățile locale, vrem să preluăm practica orașelor înfrățite?

Iurie Cujbă, în numele locatarilor casei nr. 6, strada Grigore Ureche, or. Ungheni Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti.

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

