Ungheni. O altă inovație a provocat mirare și o serie de întrebări în rândul orășenilor. Cititorii ne spun: controlorii SRL „Ungheni-Gaz”, de săptămâna trecută, nu ar mai înregistra indicii contoarelor, ci le-ar fotografia cu tableta. Care este cauza? Neîncrederea față de consumatori? Surplusul de fonduri pe conturile întreprinderii, doar tabletele nu sunt ieftine?

Potrivit directorului întreprinderii, Sergiu Cațer, vrem sau nu, tehnologiile informaționale se dezvoltă, suntem în secolul XXI și ei merg înainte. În cadrul unui program special, într-adevăr, se fotografiază indicațiile contoarelor și imediat se transmit la bază. În plus, acest lucru oferă posibilitatea de a controla cantitatea de gaze consumată, nu e nevoie să înregistreze, să transmită datele, totul se face automat, iar fotografiile garantează precizia indicilor consumului de gaze naturale. Reproșuri acum nu pot fi.

În ceea ce privește achiziționarea tabletelor, o parte dintre ele deja o aveau. În plus, folosesc telefoane mobile, care sunt mai ieftine ca tabletele. La întreprindere activează 17 controlori. În baza unei hotărâri a Guvernului și deciziei ANRE ei au dreptul, până la ora 20.00, să intre în locuință, Deseori din această cauză apar probleme, mai ales în apartamente. Potrivit interlocutorului, toată Europa așa ia indicațiile contoarelor. Da, dar acolo contoarele se află în afara locuinței. Ce să faci, chipurile, dacă înainte NRC (normele și regulile în construcții) erau astfel, acum contoarele, când se construiește, se instalează pe palier, iar în casele particulare acestea sunt montate afară.

Vom menționa că este elaborată strategia privind implementarea și dezvoltarea sistemului de citire de la distanță a indicilor contoarelor. Acest lucru va permite să fie monitorizat volumul real al gazelor consumate în orice timp.

