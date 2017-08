Tradiția ultimului snop



Tweet



Tweet

Împârțirea ultimului snop de grâu cu agricultorii a devenit deja o frumoasă tradiție la Pârlița. La fel ca și în ceilalți ani, Nicanor Buzovoi, preşedintele SRL „Agrosfera BM”, Pârliţa a organizat o frumoasă sărbătoare a „Ultimul snop”. Sute de oameni s-au adunat să ia parte la această sărbătoare la care s-a cântat, s-a premiat și s-a mâncat pe săturate. De la masa de sărbătoare nu au lipsit nicii tradiționalii colaci, care au fost împărțiti tuturor celor prezenți la eveniment. Mai multe detalii citiți în ziarul „Unghiul” din 11 august 2017.

You can leave a response , or trackback from your own site.