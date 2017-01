Tragedii la sfârşit şi început de an



Tweet



Tweet

La sfârşitul lui 2016 şi începutul lui 2017 în raionul Ungheni au avut loc nouă incendii. Cel mai recent s-a produs pe 4 ianuarie în satul Morenii Vechi. Potrivit lui Vladimir Gîrbea, inspector superior în cadrul Secţiei apărare împotriva incendiilor de la Direcţia Situaţii Excepţionale (DSE) Ungheni, focul ce a luat viaţa proprietarei casei, a izbucnit din cauza încălcării regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobei de încălzit. Pe 31 decembrie a avut loc o întâmplare nefastă, de data aceasta în oraşul Ungheni. Într-un apartament s-a produs o deflagraţie, din cauza scurgerii de gaz de la butelia ce alimenta aragazul. Au avut de suferit trei persoane.

Responsabilii din cadrul DSE au subliniat că nu doar incendiile au făcut victime. Pe 8 ianuarie în satul Cetireni au fost găsite fără suflare trei persoane. Acestea s-au intoxicat cu monoxid de carbon.

Specialiştii atenţionează populaţia să respecte regulile antiincendiare, în special la utilizarea aparatelor electrice de încălzit şi sobelor. Pompierii recomandă oamenilor să verifice sursele de încălzire înainte de începerea sezonului rece, iar sobele să fie exploatate corespunzător, să îndepărteze materialele combustibile de la sobele de încălzit şi să nu folosească substanţe uşor inflamabile pentru aprinderea lor, să asigure verificarea, curăţarea şi repararea sobelor şi coşurilor de fum.

You can leave a response , or trackback from your own site.