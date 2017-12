Trăiesc și în Moldova oameni bogați



Am făcut această concluzie analizând rapoartele financiare ale concurenților din cadrul referendumului recent pentru ca să-l dea jos pe primarul de la Chișinău. Sunt pensionar și îmi place foarte mult să studiez diferite comunicate, rapoarte statistice, financiare, care apar în public, și să fac comparații, dar uneori chiar și anumite concluzii. Văd neadevăruri, văd nedreptate, văd că unii de la noi tare se mai îmbogățesc. Iar noi, cei care stăm cu mâna întinsă după pensia mizeră pe care o primim după 40 de ani munciți din greu, ne indignăm poate doar la o vorbă cu vecinii, și atât.

Acest referendum încă o dată îmi demonstrează că în Moldova trăiesc oameni bogați și mulți dintre ei se află la vârful conducerii, pe care tot noi o alegem. Partidul Liberal a adunat donații de 402800 de lei și tot atât a cheltuit. Cine a donat? În listele publicate de Comisia Electorală Centrală am găsit nume care coincid cu numele unor parlamentari, dar nu afirm că aceștia sunt într-adevăr deputații respectivi. Iată, un oarecare Mihai Ghimpu a donat 75000 de mii de lei în două tranșe, Petru Cosoi – 35000, Valerian Bejan – 70000, Ion Apostol – 30000, Alina Zotea – 20000… De tot în listă sunt 15 donatori.

Dar și mai interesantă e lista Partidului Socialiștilor. Aici, de asemenea, am găsit nume cunoscute care coincid cu numele multor deputați din Parlament. O fi ei sau nu, e greu de spus, că în listă nu se menționează locul de muncă și adresele. Dar pentru mine nu importă, dacă ei sunt într-adevăr deputații care mereu se bat cu pumnul în piept și spun că luptă pentru ca noi să avem o viață mai bună.

Iată, de exemplu, un oarecare Eduard Smirnov a donat în trei tranșe 59000 de lei. Au rupt de la familiile lor și alte persoane afișate în liste cu următoarele nume: Elena Hrenova – 53800 de lei în trei tranșe, tot câte atâta au donat Vladimir Odnostalco, Oleg Savva, iar Vlad Bătrîncea – 48500, Ala Dolința – 56900, Vladimir Țurcan – 51500, Ghenadi Mitriuc – 52000, Marina Radvan – 55000… Chiar și Eugenia Ceban, a cărui nume coincide cu cel al mamei lui Ion Ceban, secretarul președintelui Dodon și consilier municipal din Chișinău, care, spune lumea, ar râvni la funcția de primar al capitalei, a donat și ea 25000 de lei. Ce interes ar fi avut? În total Partidul Socialiștilor a colectat 2 milioane 117 mii 530 de lei, pe care le-a cheltuit până la un bănuț.

Iar referendumul nu a avut loc, că alegătorii nu au ieșit la votare. Și statul care, cică, ne aparține nouă, cetățenilor, a cheltuit pentru organizarea lui 9 milioane de lei. Acum unii mai vor și alte referendumuri. Păi, cum să nu dorească, dacă sunt în Moldova oameni bogați care pot dona bani, dar și țara are de toate ca să le îndeplinească dorințele unora, numai nu ale celor care ducem în continuare viața în sărăcie și lipsuri. Semnez, Vasile Ciobanu,

nume care coincide cu numele unui cetățean din raionul Ungheni

