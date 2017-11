Tratați pe criterii?



Opinia publică din țară a fost zguduită de cazul unei tinere din Drochia, care ar fi decedat din cauza lichidului acumulat în burtă. Nu se știe la moment ce a fost la mijloc – caz de malpraxis sau indiferența medicilor. Cert este faptul că tânăra care părea mai degrabă o fetiță de 10 ani, din cauza bolii de rinichi nu s-a dezvoltat, nu mai este și ultimele momente din viața ei au fost cumplite. Cum poți să fii atât de insensibil, ce fel de specialist ești și, în ultimă instanță, ce fel de părinte ești? Cum poți să trimiți un pacient în stare gravă să ia mașină de ocazie, pentru a merge la un spital cu medici mai calificați și cu aparate mai performante? Cum poți să externezi pacientul, când el mai acuză dureri insuportabile?

Da, mulți dintre voi vor spune „Moldova, țară a minunilor!”. Da, pe noi, cetățenii acestei palme de pământ, ne macină indiferența. O indiferență abominabilă, o indiferență ce ne aduce până la aceea că putem fi numiți criminali. Acum pe mine mă chinuie doar o întrebare: oare cui i se va face dreptate – doar ministerul de resort a pornit cercetările de rigoare – acelei tinere care a decedat din cauza indiferenței sau mamei care deja de 10 ani e în ceruri? Aș sări în sus de bucurie să știu că acei specialiști, care azi i-au tratat pe pacienții lor cu indiferență, mâine, după anchetele celor de la minister, își vor face corect meseria și vor respecta jurământul lui Hipocrate, însă de multe ori în Moldova lucrurile rămân neschimbate și iarăși apar cazuri tragice.

Am trăit și eu cu băiatul experiența sistemului medical din Moldova, dar cred că noi suntem printre cazurile cele mai fericite. Le spun un mare mulțumesc medicilor care l-au tratat, dar cu mâna pe inimă vă zic că nu îmi doresc să retrăiesc acele momente. Eu nu pot să-mi dau seama cum un medic poate să se comporte cu unul foarte frumos (nu am dat mită și nici nu mi s-a cerut vreodată atâta timp cât am fost spitalizați) și cu un alt pacient mai urâcios. Oare chiar am ajuns să fim tratați în funcție de felul cum suntem la exterior sau de felul că unii din noi par mai școliți sau mai înțoliți? Nu știu criteriile după care se conduc unii medici, dar mi-aș dori ca ele să nu mai existe și să fim doar pacienți tratați conform tuturor regulilor.

