Recent, o femeie bună la inimă s-a adresat la redacție cu rugămintea de a-i ajuta unei mame singure, care are doi copii, de 10 și 8 ani, și nu este luată la evidență la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a raionului Ungheni, în schimb, i se propune să lucreze, dar ea nu poate să lucreze, deoarece e mamă singură. Din acest motiv nu este luată la evidență și nu poate perfecta ajutor social. Totodată, ea a întrebat: de ce mama nu lucrează, cu atât mai mult cu cât copiii sunt destul de mari. Femeile din familiile complete merg la muncă îndată ce copilul împlinește trei ani. Nu există nimic ce ar putea împiedica acestei femei să muncească, afară de lipsa de dorință. E clar că, primind ajutorul social care se acordă în prezent, femeia poate, fără a munci, să ridice lunar aproximativ 1920 de lei – desigur, dacă nu are pământ și indicatori de bunăstare în formă de televizor cu plasmă sau antenă parabolică — bani pe care nu la orice loc loc de muncă îi primești.

Cu toate acestea, ce i se cuvine unei mame singure de la stat? Am întrebat-o pe Ludmila Curennaia, directoare adjunctă a Casei Teritoriale Asigurări Sociale Ungheni. „Noi ne ocupăm de stabilirea pensiilor, precum și de indemnizațiile de maternitate — indemnizația unică și alocația pentru îngrijirea copilului până la 2 – 3 ani (pentru persoanele asigurate), ea este stabilită femeilor care au acest drept”, – a spus ea.

Ce ne vor spune cei de la Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei? Potrivit specialistei principale în problemele familiilor cu copii din grupul de risc, Larisa Bubnova, noțiunea „mamă singură” nu mai există, cu toate că, în acest caz, rubrica „tatăl” în certificatul de naștere al copiilor este goală. Aceasta e o familie cu dificultăți financiare și, ca toate celelalte familii defavorizate, poate primi ajutor social, dar pentru aceasta trebuie să se adreseze la asistentul social din cadrul primăriei, să prezinte toate documentele necesare.

De ce la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă au refuzat să înregistreze mama singură? „Noi nu refuzăm să înregistrăm pe nimeni, însă suntem agenție pentru ocuparea forței de muncă și nu organizație de caritate, de aceea oferim locuri de muncă”, a declarat directorul agenției, Vasile Bulubica. Potrivit lui, o persoană aflată în evidența agenției ca șomer, după ce refuză de două ori munca propusă și care i se potrivește, va înceta în mod automat să mai primească ajutor social pe trei luni. Și apoi? Apoi, din câte cunoaște, va trebui din nou să perfecteze ajutorul social. „Putem refuza înregistrarea doar într-un caz: dacă o persoană a spus că nu are nevoie de un loc de muncă și vrea să fie luată la evidență de dragul ajutorului social”, a spus interlocutorul mai în glumă, mai în serios.

