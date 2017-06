Trenul în orar este. Până când?



Vreau să cred că îngrijorarea locuitorilor satului Cioropcani cu privire la anularea trenului de dimineață, de la ora 03.59, Ungheni-Bălți, se va dovedi a fi zadarnică.

Deși, după cum a comunicat redacției ziarului „Unghiul” unul dintre săteni, care s-a prezentat Nicolae Ponomari, trenul urma să fie anulat de pe 1 iunie. Însă în acea zi, la gara suburbană din Ungheni nu erau înștiințări, iar cineva dintre personalul tehnic a menționat că circulația trenului ar fi fost prelungită cu încă o lună.

În timp ce vorbeam cu el la telefon, Nicolae nu găsea cuvinte de indignat ce era. El spunea că acum toți critică fosta putere, zic că a fost rău, nu era democrație, dar cum este cea de azi dacă pe oameni în genere nu-i mai iau în seamă. Acum, pentru a pleca la Bălți, trebuie mai întâi să ajungi la Sculeni, iar de acolo, dacă ai noroc, să pleci cu microbuzul de rută. Trenul spre Ocnița a fost anulat, acum a rămas să fie anulat și cel de seară spre Bălți, să demonteze șinele și să le predea la fier vechi. La ce mai trebuiesc ele acum? Deși este vorba nu numai despre locuitorii din Cioropcani, dar, de asemenea, din Scumpia, Fălești. Din cauza anulării trenurilor acum și în Ungheni este problematic să ajungi, deoarece microbuzele ar fi supraîncărcate, persoanele în vârstă, bolnave, de multe ori, trebuie să stea în picioare. Trenul este mult mai convenabil și mai ieftin, deși, cui acum îi pasă.

Secretara interimară a consiliului local al comunei Cioropcani, Ana Romanciuc, a menționat că zvonurile cu privire la anularea acestui tren circulă încă din luna februarie a acestui an. Primăria deocamdată nu întreprinde nimic, deoarece nu există nicio înștiințare oficială în acest sens, ci doar zvonuri. Menționez că atunci când vor fi puși în fața faptului anulării va fi prea târziu. Drept răspuns mi se spune că au fost atâtea discuții, solicitări, dar nu au reușit să apere niciun tren anulat.

Chipurile, dacă vor decide să-l anuleze și pe acesta, pe nimeni nu vor întreba. Potrivit ei, de la stația lor sunt mulți pasageri, mai puțini decât pleacă la Ungheni, dar sunt. Pur și simplu, trebuie să le vândă tuturor bilete și să fie un control mai strict. Dar și oamenii, consideră ea, ar trebui să fie mai responsabili și când urcă în tren și achită costul călătoriei întotdeauna să ceara bilet. În opinia ei, noi nu știm a ne apăra drepturile, dar… pur și simplu, așa am fost învățați.

Potrivit Liliei Bernic, șefa gării stației de cale ferată Ungheni, trenul va circula, a fost o telegramă despre anularea acestuia, dar apoi ea a fost suspendată.

