Trofeul „Constelația necunoscută” a ajuns la Ungheni



Trofeul categoriei de vârstă 16-18 ani al celui mai longeviv concurs muzical din România – Constelația Necunoscută – a fost câștigat de ungheneanca Valeria Marcu. Ea a încântat juriul, dar și publicul cu cântecul „Lie, Ciocârlie”.

Tânăra interpretă a declarat pentru ziarul „Unghiul”: „Competiția a fost dură. Toți cei aproximativ 100 de concurenți înscriși la concurs au avut voci foarte bune. Și faptul că am luat trofeul mă face să mă simt împlinită și să cred că munca care am depus-o nu a fost în zadar”. Contactat de noi, Claudiu Bulete, manager CB Media și compozitor, ne spune că o cunoaște pe Valeria din cadrul mai multor concursuri, unde a jurizat. „Ea e muncitoare, ambițioasă și carismatică, calitățile ce definesc rețeta unui artist de succes”, conchide interlocutorul nostru. I-a plăcut de fiecare dată evoluția ei și nu se referă doar la concursul dat. Despre faptul că a luat trofeul la cea de-a 47-a ediție a concursului muzical de la Vaslui la categoria ei de vârstă compozitorul român menționează că tânăra artistă ungheneancă a interpretat o prelucrare folclorică într-un mod original și asta i-a adus trofeul.

Festivalul–concurs internațional de muzică ușoară „Constelația Necunoscută”, ediția 47-a, s-a desfășurat la Vaslui, România în perioada 14-15 octombrie. Evenimentul îşi propune descoperirea şi stimularea unor noi talente în domeniul muzicii uşoare, cu precădere a muzicii româneşti. Din juriul festivalului-concurs a făcut parte și compozitorul moldovean stabilit în România Nicolae Caragia.

