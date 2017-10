Trofeul „Constelația necunoscută” a ajuns la Ungheni



Trofeul categoriei de vârstă 16-18 ani al celui mai longeviv concurs muzical din România – Constelația Necunoscută – a fost câștigat de ungheneanca Valeria Marcu. Ea a încântat juriul, dar și publicul cu cântecul „Lie, Ciocârlie”. Mai multe citiți în ziarul ”Unghiul” de la 27.10.2017.

