În raionul Ungheni au început lucrările de reparație și întreținere a drumurilor publice locale din mijloacele financiare din Fondul Rutier pentru anul 2017, alocate bugetelor locale de nivelul II per kilometru echivalent. În total, vor fi cheltuiți circa 14 mln. lei. De multe ori, însă, lucrările și serviciile de întreținere a drumurilor nu coincid cu așteptările cetățenilor. Locuitorii satului Morenii Noi, mai în glumă, mai în serios spun că drumarii s-au cam încurcat în calcule. Astfel, drumul L 394 Brătuleni-Băcșeni-Nisporeni, care face legătura cu drumurile de acces spre Șicovăț și Morenii Noi nu are nici început și nici sfârșit. Potrivit programului de lucrări aprobat, aceste drumuri au circa 2500 metri pătrați și, respectiv, 800 metri pătrați. În total se vor cheltui 286,3 mii de lei. De fapt, se cheltuiesc, căci lucrările de reparație sunt în plină desfășurare.

Atenție! În realitate aceste două drumuri încep și se termină la parii bătuți în pământ de către responsabilii de la firma de construcție. Cu alte cuvinte, în noroi.

Ajunși la fața locului, ne-am convins că ceea ce spun cetățenii este corect. Un drum de țară, în noroi, brusc se întrerupe și începe civilizația, adică un drum în variantă albă. Drumarii nu au luat în calcul că un drum în variantă albă se termină cu 200 de metri mai sus. Deci, cine a greșit și cât de bine va fi exploatat acest drum, dacă legătura între drumul de acces spre satul Moreni și cel din localitate pe o distanță de circa 200 de metri a rămas nereparat. Adică, e al nimănui.

Valentina Lincovschi, primara comunei Morenii Noi, spune că a sesizat imediat conducerea raionului: „Le-am spus că ar fi bine să prelungească acest drum până la biserică, unde deja este unul în variantă albă. Dacă ne uităm după parii înfipți în pământ, de la biserică până la cimitir va rămâne drum de țară, circa 200 de metri, apoi e întrerupt, și iarăși începe unul în variantă albă, care este în gestiunea Consiliului Raional”.

Ludmila Guzun, pre-ședinta raionului, spune că este la curent cu această problemă, care va fi neapărat soluționată împreună cu antreprenorul. Dânsa a dat asigurări că vor fi găsite surse financiare pentru ca drumul de acces spre Morenii Noi să fie prelungit, în așa fel, punctul de legătură fiind biserica din localitate, pe lângă care trece drumul reparat anterior, tot în variantă albă, din bugetul local. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

