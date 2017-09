Tulbură apele ca să pescuiască



Când se creează spectacole bine regizate între cei de la guvernare, pentru că dacă guvernul și parlamentul se vorbește prin târg că guvernează, atunci și președinția țării tot pe acolo se află și poartă aceeași răspundere pentru prezentul și viitorul acestui pământ. Impresia e că totul se face de ochii lumii, doar pentru a sustrage atenția cetățenilor de la problemele ce se abat cu duiumul asupra lor, de la miliardele furate, de la sistemul mixt, de la îmbogățirea ilicită a celor care, chipurile, s-ar afla toată viața în serviciul poporului și care nici în ruptul capului nu vor să cedeze locurile călduțe… Vinovat de ceea ce se întâmplă nu ar fi numai unul, cel pe care mulți îl arată cu degetul, ci și puzderia de fete și băieți ”deștepți” din apropiere și din depărtare, care tot tulbură apele ca să pescuiască știu ei ce.

