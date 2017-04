Turism politic. Primarii optează pentru partidul la modă



De la ultimele alegeri locale, care au avut loc în vara anului 2015, unii primari din raionul Ungheni și-au schimbat partidul.

Chiar dacă cei mai mulți edili și-au câștigat postul sau și l-au întărit fiind susținuți de Partidul Liberal-Democrat din Moldova (PLDM), după alegeri aceștia s-au înregimentat în Partidul Democrat (PD). Unii edili au venit în post fiind de partea comuniștilor, ca după alegeri să se regăsească alături de liberali. Cei mai fermi pe poziții s-au dovedit a fi democrații, care s-au bucurat de stabilitate, ba chiar au crescut numeric.

La moment, în raionul Ungheni, 22 de primari sunt cu PD, inițial au fost 11, 7 cu PL, (6 în 2015), 3 cu PLDM (au fost 13), unul cu PSRM. Acum, Partidul Nostru, Partidul Popular European din Moldova și Partidul Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) nu are niciun primar în raionul Ungheni. Patru mandate, patru partide diferite

Primarul cu cele mai multe mandate la activ, totodată și cel mai traseist, e femeie. Este vorba de Ana Dicusar, primara satului Cetireni. Aceasta este la al patrulea mandat. Între timp a fost susținută și de PCRM, și de Alianța Moldova Noastră, și de PLDM, ca anul trecut să migreze la PD. Dânsa, alături de alți nouă colegi liberal-democrați, anul trecut, au anunțat că se alătură democraților. Solicitată se ne spună ce părere are despre primarii traseiști, Ana Dicusar a explicat că ideea de a accede la alt partid vine din necesitatea de a realiza proiectele promise în campania electorală: „Pe cetățeni nu îi interesează partidul din care faci parte, ci realizarea platformei electorale”. Mai mult dânsa nu a dorit să comenteze. Guvernarea se schimbă, la fel și culoarea primarului

Un alt edil, traseist fruntaș, este și cel din comuna Zagarancea, Mihai Burlacu. Dânsul se află în al treilea mandat. A venit în funcția de primar fiind promovat de PCRM, apoi, două mandate le-a câștigat alături de liberal-democrați.

După scandalurile iscate în sânul PLDM, soldate cu arestarea, ulterior și condamnarea liderului acestora, Vlad Filat, primarul optează pentru democrați. Decizia și-o argumentează: „Suntem cu cei care știu și pot să îmbunătățească situația economică, infrastructura în orice comunitate. Azi sunt în PD. În 2018 vom culege roadele actualei guvernări, la alegerile parlamentare”. Potrivit dânsului, cât a fost la comuniști, în comună nu a venit niciun leu pentru investiții. Cea mai înfloritoare perioadă a fost cu verzii la guvernare. Totuși, dânsul admite că în caz că se schimbă culoarea guvernării, acesta ar putea accede la alt partid. După părerea lui Mihai Burlacu, pentru ca primarii să nu fie acuzați că ar fi traseiști, ei trebuie să nu fie membri de partid. Hotărâre la extremă

O decizie care poate fi catalogată ca fiind una extremă, a luat și primarul din Unțești, Nicolae Sorotinschi. Dânsul a candidat în 2015 fiind susținut de comuniști. Acum este de partea liberalilor. Acesta mărturisește că a migrat la liberali pentru că a sesizat în acest partid o alta conlucrare, dar și pentru susținerea de care zice că deja a avut parte: „După alegeri comuniștii au uitat de mine. Am unele supărări pe ei, pentru că își promovează anumite interese. Dar primarul are nevoie de bani, de proiecte realizate pentru sat”. Chiar dacă face parte dintre ei, dânsul nu are părere bună despre traseiști: „Când faci parte dintr-un grup, crești împreună cu restul membrilor. Nu e bine să umbli dintr-un partid în altul”. Cei mai devotați

Doar trei primari PLDM-iști, din totalul de 13, câți au fost de la alegerile din 2015, nu și-au schimbat poziția. Este vorba de edilii din Chirileni, Iurie Stoica, Cornova, Stepan Roșca, și Negurenii Vechi, Ion Rabacu. Iurie Stoica, a declarat pentru UNGHIUL că deocamdată nu se gândește să își schimbe opțiunea politică, atâta timp cât PLDM, din care face parte, nu este desființat. Dânsul mărturisește că nu are nimic de reproșat foștilor colegi, care „sunt mai deștepți și s-au orientat după cum bate vântul”. Cert e că din 2015 încoace, satul Chirileni nu prea a avut parte de susținere financiară. Chiar și așa dânsul zice că nu are pretenții actualei guvernări: „Astfel voi fi motivat să suflec mânicile și să caut proiecte cu investiție străină”.

Edilii cu mai multe mandate și care nu și-au schimbat partidul sunt: Hârcești, Vasile Bodrug, Sinești, Iurie Țăruș (PL), Măcărești, Iacob Pântea, Pârlița, Ion Bejan, Teșcureni, Gheorghe Colțișor (toți din PD). Părerea alegătorilor

Deși conducătorii loca-lităților afirmă că și-au schimbat partidul pentru bunăstarea cetățenilor, aceștia blamează decizia traseiștilor. „Nu cred că e corect să fugi dintr-un partid în altul. Despre ce fel de verticalitate vorbim dacă azi ești cu stânga, iar mâine cu dreapta? Nu cred că s-au gândit la cetățeni, pentru că noi i-am votat nu doar pentru persoană, dar și pentru partidul din care făceau parte.

Probabil au fost șantajabili și ușor de manipulat”, spune Galina Diaconu din orașul Ungheni. Alții cred că e o modalitate de a atrage noi proiecte pentru localități. „Dacă nu ești cu partidul la modă, nu ți se mai repară drumuri, școli sau construite apeducte”, e de părere Dumitru Ciobanu din Semeni.

