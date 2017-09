Turnei de volei la Rădenii Vechi



Tweet



Tweet

Începe să devină o frumoasă tradiție la Rădenii Vechi inițiativa unui grup de băştinaşi de a aduce un omagiu profesorilor de educație fizică trecuți în neființă prin organizarea unui turnei la volei. Ediția a doua a lui a avut loc zilele trecute.

Mai detaliat citiți în ziarul ”Unghiul” de la 22.09.2017.

You can leave a response , or trackback from your own site.