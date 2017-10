Turneu internațional de fotbal la Zagarancea



FC Zagarancea a marcat cei 527 de ani de la înființarea satului, al cărui nume îl poartă, printr-un turneu internațional de fotbal. Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă, 21 octombrie, pe stadionul din localitate. Participanți la aceste competiții au fost echipele: FC Zagarancea, Poli-Iași România, CS „Atletico” Chișinău, școlile sportive din Nisporeni, Strășeni și Ungheni. La deschiderea turneului, Sebastian Andriuță, antrenor emerit al Republicii Moldova și antrenorul echipei de fotbal a Școlii Sportive Ungheni, a declarat: „Meciul de astăzi este dedicat aniversării de 527 de la prima mențiune documentară a satului Zagarancea și am dorit ca prin fotbal copiii să cunoască istoria și începutul tuturor începuturilor. Fotbalul trebuie să-i unească, să-i facă prieteni. Nu doar mușchi puternici, trebuie să fie și intelect, o cultură generală. Chiar sunt surprins plăcut că toate echipele au răspuns invitației și în mod special echipa din România”. Și primarul comunei Zagarancea, Mihail Burlacu, a ținut să menționeze că administrația publică locală, primăria împreună cu Consiliul Raional Ungheni încurajează fotbalul și mai ales acest turneu internațional. „Mă bucură faptul că astăzi avem aici, pe terenul de fotbal, acești oaspeți și mai ales pe frații noștri de peste Prut, eu le doresc tuturor succes și performanțe cât mai mari”, a mai adăugat primarul. Totodată din partea Federației Moldovenești de Fotbal, Vitalie Juratu a oferit celor 6 echipe participante câte o minge, care, după cum a menționat dânsul, speră că le va purta noroc în toate meciurile la care vor participa.

Turneul a luat sfârșit odată cu înmânarea cupelor, medaliilor și diplomelor de participare. Locul de frunte i-a revenit echipei Poli-Iași România, urmată de gazda evenimentului FC Zagarancea, locul III a revenit Școlii Sportive Strășeni. După ce a primit premiul, antrenorul echipei Poli-Iași, Mihai Drăgoi, a recunoscut că turneul respectiv a fost mult peste așteptările sale, atât din punct de vedere sportiv, cât și istoric. Dânsul a mai precizat că astfel de turnee sunt binevenite pentru stabilirea relațiilor moldo-române. Iar pe viitor așteaptă și echipele moldovenești de fotbal la un turneu în Iași.

