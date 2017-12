Uite oaia, nu e oaia



Tweet



Tweet

Unul dintre locuitorii satului Florești s-a plâns că vecinul său ar ține vite și din cauza mirosului neplăcut e imposibil să respire. S-ar fi adresat peste tot, dar nimeni niciun fel de măsuri nu ia. Primarul comunei Buciumeni, Filip Petriciuc, a explicat că persoana ar avea circa 100 de oi, nu le ține în curtea sa, ci peste drum. Potrivit lui, ei deocamdată nu pot întreprinde nimic în legătură cu faptul că o turmă atât de mare se află aproape de sat. Nu demult ar fi fost ecologiștii și l-ar fi amendat pe proprietarul oilor. Același lucru a fost și primăvara trecută. Primarul nu știe ce să facă, deoarece la stăpânul stânii a fost și polițistul de sector, i s-au făcut observații. A fost amendat, dar totul rămâne neschimbat.

Valeriu Echim, șeful Direcției pentru Securitatea Alimentelor din raionul Ungheni, spune că regulile de întreținere atât a animalelor domestice productive, cât și a celor neproductive sunt stabilite de către autoritățile locale, consilieri. La luarea unor astfel de decizii se călăuzesc de actele normative cu privire la întreținerea animalelor domestice. Acestea determina aproximativ câte animale pot crește cetățenii direct în curțile lor, stabilesc condițiile de pășunat și altele. În același timp, dacă o persoană a construit o stână cu încălcarea regulilor, se iau măsuri, inclusiv se aplică amenzi. Dacă autoritățile locale nu cunosc acest lucru, să consulte juriștii. Dacă măsurilor luate nu aduc rezultatul necesar, pot să se adreseze în instanța de judecată, pur și simplu, autoritățile locale ar trebui să fie un pic mai active și mai exigente. Nimeni, chipurile, nu poate să facă ordine în casa noastră în afară de noi înșine.

După aceea, Valeriu Echim a spus că ei pe acest caz au avut o plângere și pe 28 noiembrie în sat s-a deplasat un inspector, există actul de control. În urma controlului sanitar-veterinar în gospodăria omului de care se plâng, s-a stabilit că nu exista în acel moment niciun animal. În curte se afla o clădire veche în care erau depozitate lemne de foc. Din nou ar veni vorba de autoritățile locale, care elaborează regulile de întreținere a animalelor, și dacă acestea sunt încălcate, atunci problema poate fi examinată la comisia administrativă, infractorul să fie invitat la ședință, de asemenea, polițistul de sector poate întocmi un proces-verbal și să-l transmită la direcție pentru ca să nu vină la fața locului inspectorul și să constate că acolo nu este nimic. Deși nu-i exclus că la primărie pur și simplu nu s-au plâns, iar relațiile cu vecinul nu au mers.

Cum se zice, să vezi și să nu crezi. Dar nu se poate întâmpla că oile se plimbă în liniște nu în curte, ci pe terenul de vizavi, vecinul continuă să respire aerul rău mirositor, primarul nu știe ce să facă, direcția, întocmind actul și punându-l în mapă, l-a liniștit pe autorul plângerii că totul este normal și plângerea nu corespunde realității?

You can leave a response , or trackback from your own site.