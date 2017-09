Un alt proiect dus până la bun sfârșit



Săptămâna trecută, reprezentanta PP „Unghiul”, Marina Bulgar, împreună cu vicepreședintele raionului Ungheni, Alexandru Brînză, și viceprimarul municipiului, Cristofor Codreanu, au luat parte la o totalizare a proiectului încheiat în luna august „Cere socoteală pentru banii publici”, realizat de Asociația Presei Independente, inclusiv ziarul ”Unghiul”. În cadrul proiectului, pe parcursul a 12 luni s-au desfăşurat un șir de activități de informare publică la tema planificării și utilizării banilor publici destinați infrastructurii rutiere, inclusiv monitorizarea prin intermediul investigațiilor jurnalistice a utilizării mijloacelor publice destinate finanțării drumurilor publice locale, străzilor și a drumurilor comunale.

Evenimentul s-a des-fășurat la Chișinău, unde au participat și alte ziare din diferite regiuni (Chișinău, Soroca, Rezina, Cimișlia). După prezentarea rezultatelor privind monitorizarea eforturilor autorităților publice locale privind informarea despre procesul bugetar la nivel local, cuvânt au luat și oficialitățile raionului Ungheni prezente la eveniment. Potrivit declarației lui Alexandru Brînză, raionul ar fi unul norocos, fiindcă activează firme de reparație și construcție a drumurilor, care sunt deja dotate cu tehnica necesară, astfel se poate de economisit din bugetul destinat reparațiilor. Și Cristofor Codreanu a ținut să menționeze că din cei 70 de km de drumuri în variantă albă, peste 30 de km au fost deja reabilitate, iar în ceea ce privește colaborarea cu presa locală, aceasta ar fi una satisfăcătoare. Mai mult decât atât, viceprimarul a menționat că o mare parte din drumuri au fosr reparate la socilitarea cetățenilor.

La final, coordonatorul întâlnirii,Veaceslav Negruță, expert în finanțe publice și fost ministru al Finanțelor, împreună cu Vitalie Rapcea, expert economic, le-au adus la cunoștință autorităților publice locale unele recomandari și concluzii, care ulterior ar trebui să ajungă la fiecare primărie.

