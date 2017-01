Un altfel de sport la Zagarancea



Tweet



Tweet

„Se zice că noi trăim prin faptele bune pe care le facem și prin exemplele pozitive pe care le arătăm. Pentru că nu înveți doar prin povețe, dar prin exemplul propriu”, aceasta e opinia sportivilor de la Clubul de fotbal Zagarancea. Aceștia, de sărbători, împreună cu antrenorul Sebastian Andriuță au decis să dea o mână de ajutor sătenilor care nu mai sunt în putere să își curățe zăpăda din curte sau din fața porții.

„E și acesta un tip de sport, doar că îl numim al faptelor bune. Deci, nu doar că am făcut un bine sătenilor, dar și organismului”, spune Andriuță.

You can leave a response , or trackback from your own site.