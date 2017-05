Un caz de electrocutare în raionul Ungheni



Tweet



Tweet

Pe parcursul săptămânii trecute în republică au avut loc trei cazuri de electrocutare cu urmări letale a unor persoane tinere, care ar fi trebuit să trăiască.Unul din aceste cazuri s-aadoptat întâmplat din păcate și în raionul Ungheni, în gospodăria unui locuitor din satul Alexeevca.

Din spusele soției victimei, soțul efectua lucrări de construcție la un platou de lângă fântâna din gospodăria sa. Betoniera era conectată la rețeaua electrică printr-un prelungitor artizanat, la capătul căruia era o priză fixată cu corpul de plastic deteriorat. La fel, prelungitorul era cuplat în priza utilizată pentru conectarea unei pompe de apă, folosită pentru alimentarea casei cu apă din fântână. Dânsa a auzit un strigăt şi ieşind din casă a văzut soţul căzut la pământ.

Grigore Pohilă, inspector la Inspecția Energetică Teritorială Călăraşi, sectorul Ungheni, spune că dânsa, apropiindu-se de soț, a simţit acţiunea curentului electric şi imediat s-a reîntors şi a deconectat prelungitorul. A încercat să-i acorde primul ajutor medical, dar fără succes.

Din explicaţiile obţinute s-a constatat că electrocutarea s-a produs în urma contactării piciorului pătimitului (care era fără încălţăminte) cu clema firului fazic de la priza defectată a prelungitorului. Inspectorul atenționează cetățenii să fie mai prudenți și să respecte cele mai elementare cerinţe de securitate electrică, să utilizeze receptoare şi utilaje electrice în stare tehnică corespunzătoare și să solicite intervenţia specialistului la înlăturarea defecţiunilor receptoarelor electrice. Numai astfel cazurile de electrocutare pot fi evitate.

You can leave a response , or trackback from your own site.