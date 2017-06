Un destin deosebit – o activitate fructuoasă



„Nu aduna bani, adună-te cu oameni buni!”, spunea Nikolai Gogol, clasic al literaturii ruse. Așa am și procedat recent în cadrul serviciului modern de bibliotecă (SMB) „Istoria de lângă noi”, când ne-am adunat cu oameni buni la o întâlnire de suflet cu fostul președinte al gospodăriei agricole locale între anii 1970-1981, Ion Dubangiu. A fost o activitate care a avut ca scop cunoașterea și promovarea istoriei locale prin personalitățile ei, fiind la a doua ediție (prima a fost lansarea de carte a consăteanului nostru Boris Mihăilă).

Întâlnirea „Un destin deosebit – o activitate fructuoasă”, l-a avut ca protagonist, după cum am menționat mai sus, pe Ion Dubangiu – un om de omenie, un om cu suflet mare, un om de o cumsecădenie aparte, un om care a adus gospodăria pe care a condus-o la nivel de milionară și care în 1975 a primit o medalie de aur pentru succesele obținute în dezvoltarea economiei naționale, o mulțime de diplome, ce confirmă faptul că a muncit cu drag și dăruire pe parcursul întregii sale vieți pentru bunăstarea oamenilor de la țară. Este unul din conducătorii care a construit o gamă largă de obiecte de menire socială, drumuri locale, brigăzi, complexul de lapte-marfă, stadion ș.a., a plantat hectare de vii și livezi.

Pe parcurs, cu însuflețire dânsul ne-a relatat despre copilăria sa afectată de război, despre șotiile sale, care au avut priză, mai cu seamă, la copii. Apoi am discutat despre anii de școală, ani frumoși de care cu dragoste își amintește. Dânsul a fost unul din cei 14 absolvenți ai primei promoții (1954) a scolii nr. 2 din Cetireni, care l-a avut ca diriginte pe regretatul maestru Vasile Vasilache, originar din Unțești.

Cu momente lirice au intervenit copiii de la gimnaziu și membrii Formației Folclorice „Ciutura”, care au încântat publicul cu cântece și poezii scrise de concetățenii nostri: Constantin Alcaz și Vasile Lupu. De asemenea, tânăra generație a venit și cu un mesaj către oaspete: „Tinerețea e timpul de-a învăța înțelepciunea, iar bătrânețea e timpul de a o aplica. La întâlnirea de astăzi, noi am învățat din experiența și înțelepciunea dumneavoastră. Dacă în viață ar fi să pierdeți ceva, atunci să pierdeți numai dușmani, dacă ar fi să câștigați ceva, să câștigați numai prieteni adevărați”.

La activitate au fost prezenți secretara Consiliului local, Galina Andriucă, directorul gimnaziului, Ion Gorincioi, fiica Lilia și ginerele Valeriu Mihalache, prietenul din tinerețe, Ion Botezatu, vecinii care i-au adus, drept stimă, cuvinte de recunoștință și buchete de flori. A fost întâlnit cu pâine și sare, așa cum e obiceiul la moldoveni, de către organizatorii evenimentului: biblioteca publică împreună cu partenerii săi – primăria și gimnaziul, în persoana profesoarei de istorie, Mihaela Prodan.

La final lui Ion Dubangiu primăria i-a înmânat o diplomă pentru merite deosebite în dezvoltarea social-economică a comunității, activitate fructuoasă și calități excepționale în arta de a fi Om.

