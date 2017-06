Un donator poate salva 3 vieți



Tweet



Tweet

Tradițional, pe data de 14 iunie se marchează Ziua Mondială a Donatorului sub egida Organizației Mondiale a Sănătății. Organizatorii au un scop comun: sensibilizarea unui număr mai mare de persoane pentru a dona sânge, căci un singur donator poate salva concomitent 3 vieți.

Cu această ocazie, Eugen Crețu, șeful centrului de transfuzie din cadrul Spitalului Raional Ungheni, cu câteva zile înainte a făcut un apel către toți locuitorii orașului, potențiali donatori: „Fiecare persoană o dată în viață poate avea nevoie de o transfuzie. De aceea trebuie să fim solidari, îndeosebi în această zi să conștientizăm importanța donării de sânge cel puțin o dată în an”.

Cum poți deveni donator? Este o procedură simplă și care nu răpește atât de mult timp. Donatorului i se face un set de analize medicale, i se verifică greutatea, tensiunea arterială, dar și grupă sanguină. Dacă rezultatul analizei de sânge, îndeosebi a nivelului de hemoglobină este în normă, atunci cetățeanului i se permite să devină donator. La Ungheni sângele doar e colectat, pe când separarea componentelor necesare pentru prelevare se face la Chișinău, la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui. Aici din nou sângele trece printr-o procedură complicată, se face o gamă largă de analize, pentru a se verifica calitatea lui. Are de câștigat și cel ce donează. Peste o perioadă de timp este anunțat ce maladii ascunse au fost descoperite în urma acestei investigații. Cu rezultatul respectiv se poate prezenta la medicul de familie pentru a primi recomandările necesare.

Medicul chirurg Virgil Dancu este unul dintre cei 200 de donatori care o dată la două luni donează sânge. Dânsul spune că o face preponderent pentru a da șansa la viață altei persoane, mai ales că știe nemijlocit ce înseamnă când pacientul în sala de operație așteaptă să fie salvat. „În acest mod are loc fortificarea organismului meu, refacerea volumului de trombocite și scade nivelul tensiunii arteriale, așa că recomand să fie donator fiecare cetățean care nu are contraindicații”, a mai adăugat medicul.

Eugen Crețu spune că doritorii de a fi donatori au fost așteptați nu doar pe 14 iunie, dar pot veni și în fiecare zi de luni și miercuri, dacă au deja 18 ani, o greutate mai mare de 50 de kilograme și care nu au atins vârsta de 60 de ani, între orele 8.00 și 11.00. În plus, nu sunt admiși ca donatori cei care au avut boli virale hepatice sau sunt în stare de ebrietate.

Vorbitorul menționează că, din păcate, sunt într-un deficit de circa 85 de donatori. Aceasta înseamnă că pe zi trebuie să vină cel puțin 24 de donatori, pe lună – 218, iar cifra anuală trebuie se ajungă la 2656 de persoane.

You can leave a response , or trackback from your own site.