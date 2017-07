Un drum important în toate privințele



Tweet



Tweet

Zilele trecute, în satul Florițoaia Veche a avut loc un eveniment destul de important și mult așteptat – darea solemnă în exploatare a drumului reparat și sfințirea obligatorie în acest caz. Drumul nou, într-adevăr, este de mare importanță, doar până acum după ploaie pe aici nu puteai trece nici pe jos, nici cu mașina, el se transforma într-un șuvoi de apă.

Sergiu Mărgărint, primarul comunei Florițoaia Veche, cu entuziasm vorbește despre contribuția oamenilor din mahala. În mare parte datorită contribuției lor, nu numai celei materiale – nici mai mult nici mai putin, ci 1800 de lei de fiecare familie – dar și prin muncă. Cu atât mai mult, cu cât s-a făcut nu numai drumul, ci și canalizarea pentru apele pluviale care acum vor curge pe calea indicată de locuitorii satului. Contribuția primăriei la reparația drumului a fost de 60 de mii de lei, susținerea Consiliului Raional – de 125 de mii de lei.

Primarul a menționat în repetate rânduri ce frumoasă a fost ideea sătenilor, ce minunată este colaborarea lor cu primăria, cât de mult s-a făcut și ce importanță mare are, oamenii au arătat că ei sunt stăpâni nu numai în curțile lor, dar și în localitate, au dat un exemplu perfect nu numai pentru consăteni, dar și locuitorilor din alte sate. „Dacă dorim ca satele noastre să înflorească, noi nu trebuie să fim indiferenți față de rezolvarea problemelor, de crearea unor condiții mai bune. Oamenii au înțeles că împreună pot face multe. Acest lucru le-a adus un sentiment extraordinar de bucurie. Cred că a influențat și asupra patriotismului și a sentimentului de dragoste față de sat”, a spus interlocutorul.

Într-adevăr, s-au făcut multe, pentru că nu numai s-au adus în ordine 600 de metri de drum, dar, de asemenea, au fost amenajate două fântâni cu apă foarte bună, marginea drumurilor, curțile. Primarul nici nu a decis să numească pe cineva în mod deosebit, pentru că toți au fost foarte activi, pe toți i-a durut sufletul, deși nu a putut să se abțină și i-a numit pe consilierii locali Leonid Ușurelu și Dumitru Тetelea.

Consilierul local, omul de afaceri Anatolie Darie, de asemenea, a menționat importanța evenimentului, spiritul de sărbătoare din acea zi, a felicitat sătenii și le-a mulțumit pentru această activitate. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

You can leave a response , or trackback from your own site.