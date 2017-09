Un exemplu bun de urmat



MĂCĂREȘTI. După ce în satul Frăsinești, ce face parte din această comună, a fost amenajată intrarea în sat, măcăreștenii au decis să se implice și ei pentru a implementa un astfel de proiect și la ei în localitate. Ideea aparține unui grup din care fac parte Mihail Ganga, Vasile Țugulea, Mihail Gheorgiță, Valeriu Pîntea, Nicolae Catruc, Ecaterina Gîncu, Iurie Șișcanu, Tudor Voicu și Ion Buca împreună cu asociația băștinașilor din sat. Ei au solicitat ajutorul lui Sergiu Manciu, cel care s-a ocupat de schițarea și sponsorizarea lucrărilor din Frăsinești, satul lui de baștină.

Valoarea lucrărilor preconizate ajunge până la 88000 de lei. Sergiu Manciu speră și este convins că banii vor fi colectați de la săteni. La moment ei au reușit să adune 2400 de lei, pe care i-au investit în defrișarea plopilor din zona respectivă și procurarea pietrei de Cosăuți, care urmează a fi procesată și amplasată aici. Tot dânsul spune că inițiativa vine de la băștinași și tot cu ajutorul lor va fi realizată. Prin aceste lucrări ei vor să demonstreze și să promoveze implicarea cetățenilor în dezvoltarea localității. .

Deși schița întrării in sat încă nu a fost exact planificată, Sergiu Manciu menționează că la porțile satului ar putea fi amplasat un monument închinat celor care au suferit de pe urma represiunilor staliniste, o răstignire, o piatră cu numele satului, precum și o fântână cu ciutură. Lucrările sunt preconizate să se finalizeze până pe 8 noiembrie 2018, astfel ca lansarea oficială să se facă de hramul satului.

