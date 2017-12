Un incident absurd i-a adus moartea



Durere fără margini pentru o familie din satul Semeni. O joacă absurdă i-a adus moartea unui băiat de numai 13 ani. Incidentul a șocat un sat întreg, mai ales că la prima vedere s-ar fi părut că, copilul s-ar fi sinucis. Adevărul însă ar fi altul. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Ungheni, Lilia Covaliov, copilul ar fi fost găsit de familie în curtea casei strangulat de un par metalic și o funie, de care ziua ar fi fost agățați câțiva iepuri, care au fost sacrificați. În urma cercetărilor s-a descoperit că, copilul nu ar fi avut motive să se sinucidă, întrucât acesta nu era implicat în niciun conflict. În acest caz, ofițerul de presă a declarat că a fost deschis un dosar penal pentru a cerceta circumstanțele în care s-ar fi produs incidentul.

În același timp cei apropiați spun că tragedia s-a întâmplat după ce băiatul ar fi dorit să facă o demonstrație, iar jocul absurd s-ar fi sfârșit cu o mare tragedie. Conform spuselor celor apropiați, odată ce s-ar fi prins de ață, copilul ar fi alunecat, pământul fiind ud și în pantă. Aceste spuse au fost confirmate în urma expertizei medico-legale din care reiese că băiatul ar fi suferit un șoc, în momentul când s-ar fi alunecat, iar în urma acestuia și-ar fi pierdut cunoștința și nu s-ar mai fi putut elibera de funie.

Moartea băiatului a fost un șoc pentru toți. Preoteasa Vera Gavriliță a avut doar cuvinte de laudă pentru acest copil, care frecventa des biserica, fiind chiar și mâna dreaptă a preotului: „Era un copil ascultător, deștept și credincios. Un adevărat ajutor în familie, se ocupa mereu de treburile casei și era un spijin pentru mama sa. Sunt o familie cumsecade, iar copilul nu ar fi avut vreun motiv să facă acest gest intenționat. Nu am observat niciodată la el un comportament ciudat”.

Întrucât cercetările demonstrează că tragedia a fost un accident, familia a cerut aprobarea Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, pentru a-și înmormânta copilul creștinește. Cazul înfiorător a intrat și în atenția episcopului Petru. La hramul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni acesta a adus la cunoștința tuturor copiilor să fie atenți cum se joacă și cu ce se joacă, iar pe părinți i-a îndemnat să-și îndrepte atenția către copii și să comunice mai mult cu ei.

