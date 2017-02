Un izvor de apă părăsit



Tweet



Tweet

În această fotografie vedem o fântână de pe strada Cosmescu din Ungheni. În trecut locuitorii nu se temeau să ia apă din ea, dar acum acolo oamenii vara adapă câinii, alţii se spală, copiii aruncă gunoaie. În plus, cu cinci ani în urmă s-a spart o ţeavă de la reţeaua de alimentare cu apă şi fântâna a fost inundată. Locatarii casei de alături, cu ajutorul pompierilor, au pompat apa, apoi au adunat bani şi au curăţit-o. Cu părere de rău, pentru a o amenaja nu au ajuns bani.

Acum ar trebui de urgenţă să fie curăţită din nou, să fie închisă şi să se instaleze o pompă, ca să apeşi pe buton şi să curgă apă. Aşa cum s-a făcut lângă gospodăria silvică. Iar această fântână se află pe teritoriul altei instituţii care acum s-a îngrădit de ea cu un gard frumos. Ca fântâna să nu fie impurificată în continuare și să nu ducă la accidente, au sudat-o, dar aceasta nu e o soluţie.

Fântâna e necesară pentru toţi, mai ales când în oraş nu este apă. Totodată, ea ar putea deveni o parte a proiectului de amenajare a parcului despre care se vorbeşte atât de mult. Fântâna e situată peste drum şi vara oamenii vor avea nevoie de apă. În genere consider că nu trebuie să ne comportăm astfel cu sursele de apă. Cred că dacă primăria îşi va asuma rolul de organizator la amenajarea acestei fântâni, locatarii caselor din apropiere nu vor refuza să o susţină.

You can leave a response , or trackback from your own site.