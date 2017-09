Un neam care își uită trecutul, dispare



Începe să devină o frumoasă tradiție la Rădenii Vechi inițiativa unui grup de băştinaşi de a aduce un omagiu profesorilor de educație fizică trecuți în neființă prin organizarea unui turneu la volei. Ediția a doua a lui a avut loc recent.

Vitalie Moisei, unul din membrii grupului de băștinași din această localitate, ne-a spus că ideea turneu luis-a născut anul trecut, la 1 septembrie, la sărbătoarea primului sunet. S-au gândit că ar fi un eveniment frumos și de succes, fiindcă mulți dintre rădenenii plecați posedă foarte bine voleiul. Și de la vorbe, rapid au trecut la fapte.

Anul acesta turneul s-a des-fășurat la 10 septembrie în sala sportivă a gimnaziului. Au apărut și primele succese. Dacă în anul trecut în competiție s-au înscris trei echipe, atunci acum au fost deja cinci: două echipe din satul Rădenii Vechi, una din Alexeevca, alta din municipiul Ungheni şi a treia din cadrul Inspectoratului de Poliţie Chişinău, sectorul Botanica. Pe locul I s-a clasat una dintre echipele satului Rădenii Vechi, locul II a revenit voleibaliștilor din Alexeevca, iar de locul III s-a învrednicit echipa polițiștilor din capitală. La sfârşitul competiției rudele profesorilor decedați au înmânat echipelor câștigătoare cupe şi medalii care aveau imprimate pozele foştilor profesori de educaţie fízică din localitate.

Contactat de ziarul „Unghiul”, directorul Gimnaziului Rădenii Vechi, Dumitru Gurdiș, a avut numai cuvinte de laudă pentru inițiativa băștinașilor. Iar Veronica Nicolae Crețu, prima învățătoare a multor generații de rădeneni, spune cu referire la acțiunile băștinașilor: „Suntem mândri de voi, dragii noștri elevi, și sunt sigură că din ceruri foștii voștri profesori de educație fizică privesc cu mândrie tot ce se întâmplă în sala sportivă”.

De menționat că Grupul de inițiativă al băștinașilor din Rădenii Vechi a realizat mai multe activități, contribuind la dezvoltarea satului. Printre acestea se numără donația de echipament sportiv pentru gimnaziu (în 2016 – zece mingi de volei și baschet, în 2017 – masă de tenis), pentru grădinița de copii – un televizor plasmă. ”Ne dorim să se realizeze mai multe lucruri frumoase pentru satul natal. Rădenii Vechi e un sat frumos, dar e un pic uitat de lume. Nu știu din ce cauză se întâmplă acest lucru, poate e cam depărtișor de traseu sau că se află în pădure”, spune Vitalie Moisei.

