Un nou 7 aprilie nu poate avea loc



Tweet



Tweet

Acum, un nou 7 aprilie nu se mai poate întâmpla. A demonstrat-o cu prisosință cunoscutul caz de la Pădurea Domnească, iar mai recent, jaful secolului, cum este cunoscut furtul a unui miliard de dolari din sistemul bancar. Nu s-a întâmplat nimic, deoarece au dispărut tinerii, cei care, de obicei, se află în primele coloane ale protestatarilor. Unii dintre ei au plecat peste hotare, alții s-au împărțit pe cluburi de interese, mai puțin de cele naturale. Și mai este un lucru: în țările unde apar fuhrerii, revoluții nu se fac. Un „fuhrer” a nimerit la închisoare, altul taie la dreapta și la stânga, al treilea doar probează masca de „fuhrer”, iar masele rămân doar cu idealurile, pe care cei șmecheri la transformă în profituri proprii.

You can leave a response , or trackback from your own site.