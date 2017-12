Un nou acord de finantare



Tweet



Tweet

La 8 decembrie, a fost semnat Acordul de Finanțare între Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) privind elaborarea proiectelor tehnice și a documentației de licitație pentru lucrările de construcție pentru proiectele selectate ce țin de domeniul aprovizionare cu apă și canalizare și eficiență energetică în regiunea Centru, care urmează să fie implementate de ADR Centru cu suportul GIZ în cadrul proiectului ‘Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova’ (MSPL) și finanțate de Uniunea Europeană. Valoarea totală a Acordului constituie circa 848.000 euro oferite de către Uniunea Europeană. Obiectivul general este de a spori accesul cetățenilor Republicii Moldova la servicii îmbunătățite de aprovizionare cu apă și canalizare, dar și cele de eficiență energetică în clădirile publice. Fondurile alocate vor fi utilizate pentru contractarea companiilor ce vor elabora documentația tehnică pentru următoarele proiecte investiționale: În domeniul Aprovizionare cu apă și canalizare Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Ungheni Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în orașul Călărași Îmbunătățirea serviciilor de canalizare în localitatea Ustia, Dubăsari În domeniul Eficiența Energetică în clădirile publice Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic “Alexei Mateevici” din orașul Șoldănești Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic “Holercani” din satul Holercani Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic “Ion Vatamanu” din orașul Strășeni Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic “Mihai Eminescu” din orașul Ungheni Documentația tehnică elaborată pentru proiectele sus-menționate va servi drept bază pentru achizițiile de lucrări de construcție, pentru care este preconizată finanțare adițională din partea UE.

You can leave a response , or trackback from your own site.