Un nou caz de înec



Tweet



Tweet

POIANA. Un nou caz de înec în raionul Ungheni, al doilea după deschiderea sezonului estival. Tragedia a avut loc la un iaz din apropierea satului Poiana din comuna Boghenii Noi. Un bărbat în vârstă de 60 de ani, domiciliat în Chișinău și aflat în vizită în satul de baștină, a mers împreună cu alți bărbați la pescuit. Dispariția acestuia a fost sesizată de către ceilalți pescari, care la un moment dat nu l-au mai văzut. Au fost anunțate organele de drept, iar căutările au continuat timp de două zile. Cadavrul bărbatului a fost descoperit abia atunci când a ieșit la suprafață.

„Polițiștii au constatat că bărbatul s-a scufundat din cauza sticlelor de plastic legate în jurul său cu scop de protecție. Având în vedere că acele sticle erau fără capac, odată ce s-au umplut cu apă, bărbatul a fost tras în adâncul iazului”, ne-a spus Andrei Racoveț, șef serviciul protecție civilă a Direcției Situații Excepționale Ungheni.

Poliția vă preîntâmpină: neatenția la scăldat, provoacă victime, apelați la ajutor atunci când sunteți în pericol sau când deveniți martor al unui caz de înec.

You can leave a response , or trackback from your own site.