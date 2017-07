Un nou șantier, același agent economic



Un șantier a fost redeschis săptămâna trecută în municipiul Ungheni. Primăria vrea să finalizeze un proiect mai vechi și anume reparația străzii Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins între străzile Națională și Romană. Aceasta era unica stradă neasfaltată din centrul orașului. Potrivit specialiștilor din cadrul primăriei, s-a ajuns la ultima etapă de lucru la această stradă, căci anterior a fost reconstruită rețeaua de apeduct, construite rețele de canalizare a apelor reziduale și a celor pluviale, pavarea trotuarelor. În prezent are loc aplicarea îmbrăcămintei asfaltice.

În reparație a intrat și strada Ghenadie Crestiuc. Potrivit caietului de sarcini, va fi pus un nou înveliș asfaltic, după care vor fi reparate până la primul bloc intrările în curțile amplasate în această zonă. Doar că autoritățile locale nu au bani suficienți atribuiți din bugetul local pentru astfel de cheltuieli. De aceea, pentru astfel de cheltuieli se va contracta un împrumut bancar în sumă de 3 mln. lei. Pentru finalizarea lucrărilor pe strada Alexandru cel Bun vor fi folosiți 1 mln. lei. Strada Ghenadie Crestiuc necesită cheltuieli mai mari, căci, potrivit caietului de sarcini, lucrările sunt estimate la 3 mln. lei. Restul banilor vor fi acoperiți din bugetul local.

Lucrările la fel, vor fi efectuate de același agent economic, SRL „Credo-Industry”. Acesta este deja al treilea proiect realizat de către această companie. Vitalie Straticiuc, responsabil tehnic al firmei de construcții, ne asigură că lucrările vor fi efectuate la cel mai înalt nivel, doar pentru ei contează reputația mai mult decât venitul.

Numai că viitoarea administrație a municipiului va prelua și zestrea actualei conduceri: restituirea creditului și achitarea dobânzilor, care încep cu acest an și vor finaliza cu 2021. În viziunea primarului Alexandru Ambros, este un lucru absolut normal, doar și actuala administrație a preluat zestrea fostei conduceri: s-a achitat un credit în valută timp de 9 ani. „Dacă vrei să faci ceva în timp real nu poți să nu te îndatorezi. Nu poți să faci un drum timp de zece ani. El trebuie făcut într-un an și exploatat 10 ani”, a mai adăugat primarul. Vom vedea și aceasta: construcția rigolelor în Ungheni se va finaliza în vara curentă Peripețiile legate de construcția rigolelor pe două străzi din municipiul Ungheni – Ștefan cel Mare și Decebal – durează deja de 3 ani. Despre acestea ziarul ”Unghiul” a scris de nenumărate ori. De atunci oamenii care locuiesc pe strada Ștefan cel Mare sunt supărați pe autorități. Finanțat din Fondul Ecologic, proiectul a început promițător, ca până la urmă antreprenorul SRL „Litarcom” să nu-și respecte obligațiunile contractuale.

Doar că pe oameni nu îi interesează cine și de ce a pășit strâmb. Ei vor un lucru: pentru siguranța traficului rutier, mai ales că rigolele se află chiar în nemijlocita apropiere cu porțile lor (ne referim la cei care locuiesc pe strada Ștefan cel Mare), aceste lucrări abandonate de mai bine de 3 ani trebuie se fie finalizate cât mai repede. În plus, toate aceste obiective nici nu sunt securizate.

Cetățenii, recent, au semnalat încă o problemă. Raisa Chiorescu, o locuitoare de pe strada Igor Vieru, spune că din cauza acestor rigole, apa care se acumulează pe strada Ștefan cel Mare, deoarece scurgerile vechi au fost acoperite, ajunge în fântâni. De aici și calitatea proastă a apei potabile pe care o folosesc.

Sergiu Noroc, specialist sistematizarea circulației rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni, menționează că în adresa primăriei municipiului, Consiliului Raional Ungheni și a Procuraturii raionului au fost înaintate sesizări privind finalizarea lucrărilor de construcție. În această perioadă nu au fost înregistrate accidente rutiere din cauza șantierului abandonat, chiar dacă acesta nu a fost securizat. Dânsul a spus că e o lipsă de atenție și din partea autorităților locale, căci în caietul de sarcini acest lucru era indicat. Dacă vor fi reluate lucrările de construcție, polițiștii vor monitoriza ca șantierul să fie securizat. Lucrările au fost reluate săptămâna trecută În luna noiembrie a anului trecut autoritățile locale au mai făcut o încercare și au organizat o nouă licitație (a câta oară?). Licitația a fost câștigată de către antreprenorul care a efectuat lucrări de consolidare a malului râului Prut. SRL „Credo-Industry”, cu sediul în municipiul Chișinău, va efectua lucrări de construcție în valoare de 5 mln. lei. Reprezentantul acestei firme, Vitalie Straticiuc, spune că activitatea de fapt a început imediat după ce au devenit câștigătorii licitației, iar în prezent se desfășoară lucrările pe șantier. Potrivit specialistului, au fost evaluate calitatea și volumul de lucrări efectuate de agentul economic anterior.

În ce constau lucrările? În primul rând, muncitorii au curățat șanțurile, căci unii locatari le-au folosit pe post de gropi de gunoi. După aceasta pe strada Ștefan cel Mare vor acoperi 80% din rigole cu plăci de beton și reșouri, îndeosebi acolo unde sunt în nemijlocita apropiere de case. Pe strada Decebal vor fi acoperite cu plăci doar 60% din șanțuri, ceea ce înseamnă că doar pe partea dreaptă a carosabilului, pe cealaltă parte rămânând descoperite, așa cum a fost stabilit inițial în proiect.

