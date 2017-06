Un sat mare și un băiat mic



Tweet



Tweet

O istorie ca cea povestită de Victor M., locuitor al satului Sculeni, probabil, n-am auzit până acum. E despre un băiat de 13-15 ani, a cărui mamă, cum se obișnuiește destul de des în ultimul timp, și-a lăsat urmașul în grija unor rude – sau la un unchi, sau la bunici.

Potrivit interlocutorului nevăzut, băietanul nu ține cont de sfaturile rudelor, nu le ascultă și ce vrea aceea face. Chipurile, ar mai fi cum ar mai fi, am putea zice că e vorba de vârstă, dar el fură tot ce se nimerește nu numai din casa în care locuiește, dar și din împrejurimi, nu se dă în lături de la nimic, nici chiar de la cartofi. Nimeni nu știe ce să facă cu băiatul, le pare rău de el, căci va fi pierdut, putem zice că merge direct spre pușcărie. Școala? La școală se duce, dar fără caiete, fără pix, poate nici nu stă la lecții, căci cine o va scoate la capăt cu el. Poliția? Poliția, zice el, știe, dar ce poate ea face? Interesant, cine și ce poate face?

Primarul comunei Sculeni, Vasile Casian, a oftat, cică, dacă ar fi numai el, însă mai au câțiva, din păcate, nu-i pădure fără uscături. Ce-i de făcut? El ar aduna părinții împreună și… Iată acest „și”, probabil, nimeni nu-l știe. De la părinții ar trebui să se înceapă. Fie, dar unde să caute părinții acestui băiat? Dumnezeu știe unde o fi fiind femeia. Când băiatul avea vreo 6 ani, despre el s-ar fi anunțat de la un spital, chipurile, e al vostru, luați-l. De atunci, nu au liniște nici bunelul cu bunica, nici școala, nici sătenii. Potrivit primarului, băiatul, atunci când comunici cu el, nu pare să fie rău, înțelege totul, te privește cu ochi atât de triști, dar cum pleacă – se apucă de ocupațiile cele vechi. Ieșirea? E trist să recunoaștem, dar nicio discuție, nicio măsură sau atenția permanentă din partea lor nu ajută și îndată ce va împlini 18 ani, el, chipurile, va ajunge la răcoare. Există o astfel de categorie de oameni, care este și va fi.

Involuntar apare întrebarea: oare singura cale e să aștepte până când băiatul va împlini 18 ani? Va ispăși pedeapsa, dar mai departe? Oare societatea nu este în stare să ajute, să salveze un băiat? Unde sunt voluntarii, ONG-urile, bisericile, tot felul de direcții care acumulează experiență și cunoștințe dincolo de hotarele țării? Unde sunt?

You can leave a response , or trackback from your own site.