Săptămâna trecută, în raionul Ungheni s-a încheiat cu înregistrarea unui caz de suicid în satul Petrești și a unui omor în satul Năpădeni. Potrivit Liliei Covaliov, ofițer de presă în cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni, pe 24 iunie, grupa operativă s-a deplasat în satul Petrești, unde au depistat trupul neînsuflețit al unui minor de 15 ani. Cea care și-a găsit copilul strangulat în podul casei a fost chiar mama acestuia. Din spusele ofițerului, oamenii legii nu au descoperit careva semne de violență vizibile, iar din discuțiile preliminare, minorul nu ar fi avut careva conflicte nici cu rudele, nici cu prietenii.

Erica Rusu, asistentă socială, Primăria comunei Petrești, spune că acest copil era dintr-o familie bună, mama fiind angajată, iar tata muncește peste hotare. La fel, profesorii spun că băiatul era cuminte, responsabil, învăța bine, doar că era foarte emotiv.

Cel de-al doilea caz, de omor, a avut loc în seara zilei de 25 iunie. Între un grup de petrecăreți, care se odihneau pe malul iazului din preajma satului Năpădeni, și paznicul de aici s-ar fi iscat un conflict. Cel din urmă l-a lovit cu un topor în regiunea capului pe unul dintre cei care au decis să își petreacă timpul liber în sânul naturii. În drum spre spital, victima a decedat, pe când persoana bănuită fugise de la fața locului. Maria Iovu, secretara Consiliului comunal Năpădeni, spune că decedatul avea în jur de 30 de ani, fiind de baștină din localitatea respectivă.

Ofițerul de presă Lilia Covaliov a menționat că bănuitul a fost prins și reținut pentru 72 de ore, iar pe cazul dat a fost deschis un dosar penal. Dacă va fi găsit vinovat pentru fapta comisă, persoana respectivă riscă închisoare de la 15 până la 20 de ani.

