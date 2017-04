Un sfert de secol, vârsta tinereții



Săptămâna trecută, Divizionul de artilerie „Prut” din Ungheni și-a sărbătorit cea de-a 25-a zi de naștere. Evenimentul nu a fost împiedicat nici de vremea rece și umedă. Cum se obișnuiește, la festivitate au sosit oaspeți – viceministrul Apărării al Republicii Moldova, Gheorghe Galbura, reprezentanți ai conducerii raionului și ai Primăriei Ungheni, veterani, a căror viață a fost legată de această armă înspăimântătoare, numită cândva „zeul războiului”.

În această zi au răsunat multe cuvinte frumoase despre omagiatul care a devenit o școală a curajului, patriotismului, capacității de a-și apăra patria pentru mulți tineri, despre istoria brigăzii de artilerie, apoi și a divizionului de artilerie, despre succese, profesioniștii care satisfac serviciul militar. Au răsunat cuvântări de salult, felicitări rostite de comandantul Divizionului de artilerie, Vasile Untilă, și fostul comandant, Andrei Grosu, viceprimarul de Ungheni, Eduard Balan, care, de asemenea, a menționat că artileriștii întotdeauna primii vin în ajutor unghenenilor în momentele dificile, vicepreședintele raionului, Serghei Lacusta. Reprezentanții autorităților din Ungheni au venit cu daruri, a fost înmânat semnul comemorativ jubiliar cu stema Ungheniului cu prilejul celei de-a 555-a aniversări de la prima atestare documentală a Ungheniului.

Viceministrul a felicitat artileriștii cu ocazia zilei de naștere a unității și a menționat că istoria lor a început în 1992, când au fost chemați să apere independența țării. Dânsul a vorbit și despre restructurarea Armatei Naționale, despre istoria bogată și despre tradiții, despre crearea condițiilor pentru militari și însușirea profesiei la un nivel ridicat. S-a vorbit și despre faptul că prioritatea de bază a Ministerului Apărării țării rămâne asigurarea pachetului social pentru militari, că în Bălți, Chișinău și Cahul mulți militari sunt asigurați cu spațiu locativ de serviciu, iar până la sfârșitul acestui an vor mai fi repartizate câteva apartamente în capitală. Se lucrează asupra unor proiecte de asigurare cu spațiu locativ a altor militari, sunt elaborate două proiecte de lege privind asigurarea oamenilor cu epoleți cu ceea ce merită. Discursul său emoționant s-a încheiat cu aplauzele celor prezenți.

După toate cuvântările și felicitările, a fost citit ordinul ministrului Apărării privind înmânarea decorațiilor și diplomelor unor militari, inclusiv veteranilor. În repetate rânduri a răsunt solemn „Servesc Republicii Moldova”.

Plină de căldură și sinceritate a fost binecuvântarea și îndemnul preotului militar, părintele Leonid. Emoționantă, spectaculoasă și memorabilă a fost defilarea militară cu drapele în frunte, apoi exercițiile demonstrative care par să depășească posibilitățile omului. În plus la cele spuse vrem să mai adăugăm: fie ca împușcăturile și exploziile să răsune doar în timpul exercițiilor.

