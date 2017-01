Un taximetrist din Ungheni în rol de moașă



O femeie de 27 de ani din orașul Ungheni a născut în taxi, în drum spre Chișinău. Fetița s-a născut fără complicații și după naștere a fost internată într-o instituție medicală din capitală.

Taximetristul în vârstă de 32 de ani, Marin Caț din Boghenii Noi, deși șocat de întâmplare, se simte ca un adevărat erou. Dânsul lucrează la una din firmele specializate de taxi din orașul Ungheni.

