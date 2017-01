„Un vers pentru Eminescu”



Acesta a fost genericul evenimentului literar artistic de creație, organizat zilele trecute la Casa Limbii Romane „Mihai Eminescu” din orașul Ungheni. 45 de elevi de la liceele „V. Alecsandri”, „M.Eminescu”, „I.Creangă”, „Gh. Asachi”, „Al. Pușkin”, Colegiul de Medicină, Colegiul Național al Poliției de Frontieră au participat la un concurs. Pentru început ei au recitat poezii din creația nemuritoare a poetului fără egal, au interpretat cântece pe versurile sale.

Următoarea etapă a fost prezentarea eseurilor despre Eminescu și opera sa. Activitatea a culminat cu recitarea versurilor dedicate „Luceafărului” poeziei românești. Aceste versuri au fost pline de dragoste, de admirație față de tot ce a cântat poetul în poeziile sale. La final Vera Burlacu, profesoară de limbă română la LT „V. Alecsandri”, a menționat: „Dragi elevi, să știți că Eminescu s-ar fi bucurat nespus de mult pentru ceea ce ați prezentat și ceea ce simțiți pentru versul lui nemuritor! Să vă inspirați din versurile sale și să transmiteți acest sentiment generațiilor următoare”.

Pentru că toate versurile au fost minunate, am concluzionat că nasc și la Ungheni poeți. S-a luat decizia ca toate creațiile să fie adunate într-un almanah ce se va păstra la Casa Limbii Române, ar cele mai reușite versuri ne vom strădui să fie publicate în paginile ziarului „Unghiul”. Directoarea instituției, Rodica Toma, ne-a spus: „Creațiile elevilor talentați în domeniul literaturii merită să fie cunoscute de contemporanii săi. Așa se face lumea mai frumoasă!”.

Iar poezia care a fost considerată cea mai reușită a fost prezentată de eleva clasei a XII-a de la LT „I. Creangă”, Adriana Antoci – „O stea ce n-a apus”.

