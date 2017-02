Un vers pentru Grigore Vieru



Emoții de nedescris au retrăit cei peste 40 de elevi de la 7 instituții de învățământ care au particpat la evenimentul cu genericul „Un vers pentru Grigore Vieru” organizat pe 14 februarie la Casa Limbii Române ”Mihai Eminescu” din orașul Ungheni.

Trei secțiuni au divizat participanții pentru a reda sentimentul de dragoste față de opera viereană, fascinația față de versu-i nemuritor. Așadar, la secțiunea creație elevii au prezentat versuri dedicate poetului, o adresare în rimă către cel care îi inspiră spre a crea noi versuri. Cea de-a doua secțiune a fost prezentarea eseurilor – o adresare poetică în proză. Dar cine a scris mai frumos și mai dulce? Doar însuși Maestrul Grigore Vieru. De aceea evenimentul a culminat cu un recital de poezii și cântece semnate de dragul nostru poet.

Și pentru că la secțiunea creație a fost anunțat un concurs, atunci cea mai frumoasă poezie e a Nicoletei Rotaru, elevă la Colegiul de Medicină. Au fost menționate și două eseuri – cele ale Valeriei Marcu, clasa a X-a, LT „Gh. Asachi”, și Danei Mihăilă, clasa a VII-a, LT „V. Alecsandri”.

Evenimentul a avut ca oaspeți pe directoarea Bibliotecii Publice „D. Cantemir”, Nadejda Mihai, și președintele Departamentului relații culturale de la Episcopia de Ungheni și Nisporeni, protoiereul Ștefan Rîmbu. Cu dragoste față de creația poetului, ultimul a dat citirii versurilor proprii, care sunt ca și un îndemn către națiunea noastră aflată în adormire. Ștefan Rîmbu de asemenea a menționat cinci elevi care vor beneficia de un abonament la revista episcopală, iar toți participanții au primit diplome. „Evenimentul acesta a demonstrat încă o dată câtă dragoste avem față de Poetul veacului nostru Grigore Vieru”, a conchis directoarea instituției, Rodica Toma.

