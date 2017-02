Una dintre firmele din dosarul licitațiilor trucate va hrăni pacienții Spitalul de Psihiatrie din Bălți



Una dintre firmele care figurează în dosarul licitațiilor trucate pentru procurarea produselor alimentare în grădinițe, deschis la sfârșitul anului 2016, continuă să participe la licitații, iar acum o săptămână a obținut un contract de peste 100 de mii de lei la Spitalul de psihiatrie din Bălți. Responsabilii de la Agenția Achiziții Publice spun că firma este admisă la licitații deoarece nu figurează în lista neagră, iar urmărirea penală a administratorului nu este temei pentru descalificare. La 15 februarie 2017 SRL „Lovis Angro” a câștigat o licitație pentru procurarea „diverselor produse alimentare” la Spitalul de Psihiatrie din Bălți. Firma se angajează să livreze produse în valoare de 154 de mii de lei. Pe site-ul Agenției Achiziții Publice figurează și alte contracte, mai mici, câștigate de această firmă în ultimele zile. Ea participă la licitații chiar dacă administratorul și fondatorul Lilian Sofrone este cercetat în prezent în dosarul licitațiilor trucate, deschis de procurori în luna noiembrie 2016 și în cadrul căruia au fost reținuți mai mulți funcționari publici și șefi de companii. Șeful procuraturii anticorupție, Viorel Morari, a declarat pentru Moldova Curată că în prezent Lilian Sofrone se află sub control judiciar, după ce a fost cercetat în arest. El este învinuit în baza articolului 328 Cod Penal, pentru participarea la depășirea atribuțiilor de serviciu de către persoanele implicate la organizarea licitațiilor. Potrivit procurorului, urmărirea penală este pe final, dosarul urmând să fie transmis în instanță în câteva zile. Administrația spitalului: Nu am știut despre problemele acestei firme Solicitată de Moldova Curată, directoarea Spitalului de Psihiatrie, Valentina Șchiopu, s-a arătat mirată că firma a fost implicată în scandalul licitațiilor. Ea spune că nu știa despre faptul că firma „Lovis Angro” ar figura în dosarul licitațiilor trucate, soldate cu livrarea produselor necalitative în grădinițe. „S-a vorbit la știri, dar concret nimeni nimic nu ne-a spus, numele firmelor nu au fost anunțate, noi nu am știut”, a spus directoarea. Jurista Spitalului, Eugenia Albu, ne-a declarat că instituția a mai făcut procurări de la această companie și că acum ar fi câștigat datorită prețurilor mici pe care le propune. „Noi nu am știut concret că această firmă este implicată în acel scandal. Chiar nu a fost posibil să ne informeze? Ne interesează sănătatea pacienților noștri și chiar vă rugăm să ne trimiteți informație ca să știm concret”, ne-a spus Eugenia Albu. Urmărirea penală nu este temei pentru includerea firmei în „lista neagră” Valeriu Secaș, director adjunct al Agenției Achiziții Publice, ne-a declarat că nu pot participa la licitații doar firmele care figurează în lista de interdicții, afișată pe pagina web a Agenției. „Ridicați Hotărârea Guvernului nr. 1418 din 28 decembrie 2016 și veți vedea temeiurile pentru care agenții economici pot fi incluși în lista neagră”, a precizat Valeriu Secaș. Din acea listă „Lovis Angro” lipsește. Potrivit hotărârii citate, agenții economici sunt incluși în lista de interdicții, ceea ce înseamnă că nu pot participa la licitații la stat timp de trei ani, dacă: există o hotărâre definitivă a instanţei de judecată prin care a fost reziliat contractul de achiziţii ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către operatorul economic a clauzelor contractuale;

operatorul economic nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale (…);

prezintă documente false în cadrul procedurilor de achiziţie publică;

există dovezi prezentate de autoritatea contractantă sau de organul de control care demonstrează faptul că operatorii economici au participat la procedura de achiziţie cu oferte trucate, au participat ca membri ai grupului de întreprinderi dependente la aceeaşi procedură de achiziţie publică cu mai multe oferte sau au creat o concurenţă neloială între participanţi. Am încercat să luăm legătura cu administratorul „Lovis Angro”, însă în toate bazele de date firma apare cu sediul pe strada Columna, mun. Chișinău, fără să fie indicat un număr de telefon. Și responsabilii de la Moldtelecom ne-au pus că în baza de date nu este înregistrat nici un număr de telefon al acestei firme. În cazul în care administratorul Lilian Sofrone va dori să beneficieze de dreptul la replică, Moldova Curată îi va publica opinia. Doar una dintre firmele din dosarul licitațiilor trucate figurează în lista neagră În prezent pe lista de interdicții a Agenției Achiziții Publice apar 23 de agenți economici, ultimul inclus fiind firma „Sanex Comerț”, și ea figurantă dosarul licitațiilor trucate. Firma a ajuns pe „lista neagră” la 2 ianuarie 2017, pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. După ce Centrul de Investigații Jurnalistice a scris că această firmă a livrat produse necalitative mai multor grădinițe din Chișinău și că ea aparține fiicei unei consiliere de la Ministerul Educației, instituția a emis un comunicat în care a anunțat că activitatea profesională a consilierei nu are nicio legătură cu firma fiicei. Președinta Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, AGER, Olesea Stamate, spune că, deși din punct de vedere juridic, urmărirea penală nu este temei de a îngrădi participarea la licitație, „scandalurile legate de „Lovis Angro” probabil au la bază cel puțin un temei pentru care această companie trebuia introdusă deja în lista neagră și, în acest caz nu ar fi putut participa la alte lictații”. „Una dintre situațiile care servesc drept temei pentru introducerea în lista de interdicții este, potrivit Hotărârii de Guvern, atunci când „operatorul economic nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, livrează bunuri, prestează servicii sau execută lucrări din proprie iniţiativă, altele decît cele prevăzute în contract, ori calitatea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor este mai joasă decît cea stipulată în contract şi în documentele privind desfăşurarea procedurii de achiziţie”. Deci, pentru aplicarea acestei prevederi nu este nevoie de o hotarâre a instanței, ci doar de o decizie a grupului de lucru”, a explicat Olesea Stamate. La 24 noiembrie 2016 CNA și Procuratura Anticorupție au reținute 18 persoane, funcționari publici și reprezentanți ai companiilor care câștigau licitații la stat, într-un dosar care viza aranjarea unor licitații pentru procurarea alimentelor în școli și grădinițe. Procurorii au făcut publice interceptări telefonice din care reieșea că unele firme livrau în grădinițe carne de pui alterată și pește care nu corespundea normelor sanitare. O parte din cei reținuți au fost cercetați în arest. Unele dosare au ajuns deja în instanță. Dosarul și operațiunile ample ale procurorilor au fost pornite în urma unui studiu efectuat de CNA privind achizițiile publice efectuate în anul 2015 de către Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău.

