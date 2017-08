Unde e parcul eolian? La moment – doar pe hârtie



„Moldova, acum ai energie regenerabilă” sau „Primul parc eolian la Buciumeni” – acestea sunt unele din titlurile știrilor publicate în ziar încă în anul 2013. Un proiect promițător, care trebuia să finalizeze cu construcția unui parc eolian pe unul din dealurile din această comună. Aici trebuiau să apară câteva turbine, iar cu ajutorul energiei vântului să se producă curent electric, ca apoi să ajungă în casele locuitorilor din întreg raionul Ungheni.

Investitorii europeni intenționau să aloce circa 75 milioane de euro. Construcția parcului eolian, care trebuia să aibă o capacitate de 50 megavolţi, era planificată pentru anul 2014, iar costul energiei electrice nu trebuia să îl depășească pe cel de atunci. Acum, probabil, ar fi fost cu mult mai ieftin, după ultimele ajustări ale tarifelor pentru energia electrică.

Proiectul care își are rădăcini încă din anul 2011, se pare că a prins rădăcini undeva prin sertarele meselor deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. Filip Petriciuc, primarul comunei Buciumeni, este optimist și e convins că energia regenerabilă totuși va ajunge în Moldova, prin Ungheni. Motivul pentru care încă nu s-au început lucrările de construcție a parcului eolian este că urmau să fie aprobate în lectură finală unele modificări la Legea privind utilizarea energiei din surse regenerabile. Aprobarea acestei legi este un angajament al Republicii Moldova în urma semnării Tratatului Comunității Energetice. Filip Petriciuc spune că până în prezent au fost cheltuite deja sume mari de bani, căci a fost efectuat studiul de fezabilitate, întocmită schița de proiect, un capitol aparte prevede dezvoltarea infrastructurii din comună.

Violeta Petre, directoarea Centrului de Resurse și Atragere a Investițiilor din cadrul Consiliului Raional Ungheni, spune că în acest proiect nu este implicat Consiliul Raional, investitorii au avut o abordare directă.

