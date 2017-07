Unde muncim, acolo ne hrănim



„Vecina mea de ani buni lucrează bucătăreasă la o grădiniță din orașul Ungheni. De multe ori o văd cum vine seara de la grădiniță agale și încet. Presupun că din cauza oboselii, cu toate că la mijloc mai e ceva. Deseori abia de duce o sacoșă plină cu bunătăți. E o femeie mărinimoasă, căci seară de seară deschide ușa unei bătrânele din scara blocului, care stă țintuită la pat. Ba îi aduce terci cu griș sau hrișcă cu lapte, unt, pâine, ba chiar și pește gata pregătit și pârjoale din carne de pui. Și precum pasărea tot pe limba ei piere, e și cazul vecinei mele. În curtea blocului, când mai are timp să stea la taifas cu vecinele, se laudă că aduce totul de la grădiniță. Are borcănașe pe care le umple cu terciuri gata pregătite, mai pune în sacoșă și câteva felii de pâine și plus 100 de grame de unt. Tot dânsa se laudă că are debaraua plină cu de toate – ghiveciuri, compoturi, gemuri, chiar și ciuperci conservate le pregătește în bucătăria grădiniței. Are și o scuză: e toată ziua ocupată de la 5.00 dimineața până la 18.00 seara, evident, nu mai are timp pentru a pregăti acasă. Tot de la vecina mea sinceră am auzit că în bucătăria grădiniței se pregătesc și sarmale, găini umplute pentru toate ceremoniile din familia directoarei”. Acestea sunt rânduri dintr-un mesaj parvenit pe adresa redacției zilele trecute.

În conformitate cu art. 21 din Constituție, cu referință la principiul prezumției nevinovăției, nicio persoană nu poate fi considerată vinovată decât dacă vinovăția sa a fost confirmată în cadrul unui proces judiciar de către o instanță de judecată. E și cazul vecinei cu sacoșele pline, care de fapt pot fi și produse alimentare rupte de la gura copiilor, pentru care și așa porțiile de mâncare sunt mici, furt din banii statului, dar și cheltuieli nejustificate din bugetul local. Dar asta numai dacă vina acesteia poate fi dovedită prin probe.

Lucia Gavriliuc, directoarea grădiniței „Steluța”, a rămas uimită să audă că bucătăresele ar ieși pe poarta instituției cu gențile pline. Dânsa a spulberat toate presupunerile noastre despre ceea că nu se respectă norma alimentară zilnică a copiilor, mai ales că au fost verificați de nenumărate ori de către comisia formată din consilieri municipali. Un bucătar sau un ajutor de bucătar ar putea avea în geantă haine de schimb și atât. La fel, directoarea subliniază că a discutat la acest subiect cu personalul grădiniței, atenționându-l să nu poarte cu sine genți mari.

Anastasia Holodcova, directoarea grădiniței „Solnâșco”, vine cu aceeași declarație: bucătăresele nu fură din mâncarea copiilor. Anterior, dânsa a lucrat în calitate de educatoare și deseori vedea cum bucătăresele ies din bucătărie: în mână aveau doar o gentuță mică în care încape numai un telefon. În plus, în ultimul timp s-au întețit controalele din partea primăriei și ale serviciilor abilitate.

Angela Sârghi, directoarea grădiniței „Licurici”, la fel, exclude orice fel de furt de produse alimentare. Dânsa nu crede că ar îndrăzni cineva să fure de la gura copiilor, doar atunci când se pregătește masa alături de bucătărese se află fie sora medicală, fie educatorul de serviciu sau chiar directoarea. Dacă le-ar fi văzut cineva cu pungile pline, atunci unele angajate ar putea să ducă acasă resturile alimentare. Plata lunară pentru acestea este de 20 de lei. Întreținerea unui copil la grădiniță este de 150 de lei lunar, ceea ce constituie 20% din cheltuieli, restul fiind acoperite din bugetul local cu destinație specială. Masa zilnică a unui copil de la vârsta de 3 ani și mai mare este de 21 lei pe zi, pe când a copiilor din grupa de creșă – 17,10 lei.

Se mai specifică că personalul de la bucătărie poate să mănânce felul I la grădiniță, achitând pentru aceasta lunar circa 30 de lei.

