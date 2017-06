Unde vor face plajă unghenenii?



În pragul perioadei estivale unghenenii încă stau prost la capitolul plaje. Având în vedere că apele nu au fost curățite, atât plaja de la râul Prut cât și lacul Delia sunt într-o stare nesatisfăcătoare, cel puțin așa au arătat primele probe, care au fost luate în luna aprilie. „Înaintea sezonului estival noi desfășurăm controale și colectăm probe, pentru a fi analizate. Cele din aprilie au fost nesatisfăcatoare. Dacă la râul Prut se mai prevăd schimbări și îmbunătățiri, la lacul Delia șansele sunt minime de a obține autorizația pentru scăldat. Următoarele probe vor fi colectate în această săptămână, iar rezultatele să fie cunoscute abia după data de 15 iunie. Până atunci din cele observate de noi putem spune că o singură plajă, cea de la Prut, își va primi autorizația de scăldat”, a declarat Serghei Malenda, medic igienist la Centrul Sănătate Publică.

Cu privire la deschiderea sezonului pentru scăldat și pregătirea plajelor pentru odihnă publică acum acțiunile sunt în plină desfășurare. Deși până în acest moment nu a fost emisă o dispoziție cu privire la deschiderea sezonului estival, viceprimarul de Ungheni, Petru Langa, ne asigură că acest subiect va fi examinat cât mai curând, având în vedere că temperaturile deja permit scăldatul. „La plaja de la râul Prut și lacul Delia, după ce vom obține rezultatele finale ale analizei apei, vom instala și semnele respective pentru oameni, aceasta ține de obligația noastră să anunțăm cetățenii. Pentru siguranța lor este pregătită și echipa de salvamari. Am pus la punct și ultimele detalii cu agenții economici, care vor asigura cele necesare pe plajă. Rămâne deja de văzut în ce măsură se vor implica și cei de la poliția de frontieră în așa fel încât să putem da cât de curând startul sezonului estival”, a declarat viceprimarul.

Pe lângă plajele cu acces gratuit locuitorii orașului mai au și alte opțiuni. Pentru cei cărora le permite buzunarul, începând cu 1 iunie a fost deschisă piscina de lângă fosta fabrică de preparate biochimice, urmând ca în scurt timp să fie deschisă și cea de-a doua piscină, „Delfi”. Spre deosebire de cele gratuite, acestea sunt dotate cu dușuri, șezlonguri și alte facilități pentru care vizitatorii vor plăti o taxă de intrare.

