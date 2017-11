Ungheneanul Constantin Bejenaru este de neînvins



Boxerul unghenean Constantin Bejenaru stabilit în New York, și-a apărat cu succes titlurile WBC Continental Americas și WBC International la categoria cruiser, sâmbăta trecută, prin victoria obținută la puncte în fața sud-africanului Thabiso Mchunu, într-un meci în Uncasville (Connecticut/SUA).

Constanrtin are 33 de ani este la a treisprezecea victorie la profesioniști din tot atâtea meciuri. Anterior dânsul câștigase titlurile WBC Continental Americas și WBC International pe 4 noiembrie 2016 într-un meci cu albanezul Stivens Bujaj.

Despre viața și activitatea sportivă a lui Constantin Bejenaru ziarul ”Unghiul” a scris de mai multe ori.

